中菲行看海空運需求強勁 創辦人錢堯懷交棒女兒

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（中央社記者江明晏台北6日電）中菲行創辦人錢堯懷交棒，由女兒錢文莉接任董事長，中航董事長彭士孝也取得一席董事。中菲行看好，空運市場顯著成長，海運需求持續強勁，推升旺季提前，並預估6月起出現「海運轉空運」效益，可望挹注營運。

中菲行今天舉行股東常會，並進行董事改選，公司創辦人暨董事長錢堯懷交棒，由女兒錢文莉接任董事長，啟動中菲行經營世代傳承，並由施振昇擔任執行長。

董事會成員除了錢文莉、施振昇、中菲行空運總裁邱鈞榮之外，中航董事長彭士孝也取得一席董事，另有獨董錢蔭範、何志明、竺家正。

中菲行成立於1971年，歷經52年有餘，在全球17個國家及地區設立超過150個行銷服務通路，加上75個海外策略夥伴，且擁有自行開發建構的數位物流服務平台，提供國際物流海空陸鐵運輸服務。

中菲行今年5月自結集團營收新台幣21.8億元，年增23.6%，月增12.7%，為今年度營收最高月份，也創下自疫情結束後，從2023年1月至今新高；累計前5月營收95.7億元，較去年同期成長9.1%。

中菲行指出，5月空運市場受惠電商、AI（人工智慧）晶片和伺服器的需求，持續帶動需求高漲，過去5月的淡季並沒有出現，此外，企業將生產從中國轉移到泰國和越南等國家的措施，也促進亞洲市場交易量的成長，全球消費者需求持續增加，預計今年第3季空運市場將出現更顯著的成長。

針對5月海運市場，中菲行指出，在紅海危機的干擾，以及對全球供應鏈的連鎖反應推動下，海運需求持續強勁，2024年前4個月跨太平洋東行（TPEB）出貨量年增19.1%，然而西岸的運力減少了14%，東岸的運力減少了11%，船公司運力持續減少造成供不應求。

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此外，中菲行表示，為避免美國和歐洲年底前，可能徵收的高額反傾銷進口關稅，中國的電子商務，電動車產業和再生能源相關貨物海運出口量大幅增加，旺季從以往的6月提前整整1個月，海運運價持續飆升。

中菲行表示，在強勁需求的推動下，跨太平洋東行（TPEB）航線的海運運價持續上漲，將對空運市場產生影響，與2021年的情況類似，預計從6月開始，更多海運併櫃運輸將從海運轉為空運，其中TPEB航線的轉換尤其明顯，中菲行空運及海運皆具有競爭力，勢必同時受益。（編輯：楊蘭軒）1130606