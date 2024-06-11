台積電漲16元 台股早盤逼近22000點關卡再創高
2024/6/11 09:22（6/11 09:33 更新）
（中央社記者江明晏台北11日電）美股標普、那斯達克指數收高，台積電ADR寫天價。台股今天早盤勁揚130點，至21988點，逼近22000點關卡，再寫盤中新高，隨後漲勢收斂。台積電早盤上漲16元，至895元。
9時16分左右，台股加權指數上漲62.14點，至21920.52點，代表中小型股票的櫃買指數上漲近0.1%。
台積電今天早盤上漲16元，至895元；航運股陽明上漲逾2.5%，萬海上揚逾4%。鴻海漲逾1%，AI概念股奇鋐、廣達上漲，台達電、聯發科下挫。（編輯：楊蘭軒）1130611
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