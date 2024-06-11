台積電點火 台股盤中突破22000點再創高

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（中央社記者江明晏台北11日電）台股今天盤中勁揚145.33點，衝破22000點大關，觸及22003點歷史新高水位，台積電早盤上漲16元，至895元，AI題材股小漲，高價股漲跌互見，貨櫃三雄盤中翻黑。

美國聯邦準備理事會（Fed）召開利率決策會議之前，華爾街股市今天走高收紅，其中標普500指數及那斯達克指數收盤都創下新高紀錄。

台股今天開高走高，10時5分觸及22003.71點新高水位。至10時30分，台股加權指數上漲92.28點，至21950.66點，代表中小型股票的櫃買指數盤中在平盤附近震盪。

觀察盤面焦點，台積電今天走勢搶眼，早盤上漲16元，至895元，未能突破前高899元，盤中仍發揮強勁撐盤效果。鴻海漲約1.6%，聯發科、台達電下跌。

AI指標股中，散熱股奇鋐走勢搶眼，勁揚8.5%，雙鴻大漲近7%，廣達、緯穎漲逾1%。

貨櫃三雄陽明、長榮、萬海攻高後股價震盪，盤中紛紛翻黑，航空雙雄長榮航、華航走強。

高價股漲跌互見，股王信驊強漲近5%，世芯-KY、力旺、大立光、創意走跌。（編輯：楊凱翔）1130611