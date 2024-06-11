聯發科：未受惠台版晶片法案 盼財部擴大租稅抵減

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（中央社記者張建中新竹11日電）俗稱台版晶片法案的產創條例第10之2，首批有4家半導體廠申請適用租稅優惠，外界點名聯發科有機會適用。聯發科今天發布聲明表示，並未受惠租稅優惠，財政部若能擴大租稅抵減，應更能發揮政策美意。

手機晶片廠聯發科指出，IC設計業者主要投資項目為研發人員的薪資費用，並非大規模的設備資本支出，財政部若能參考世界各國如韓國、美國、中國等擴大租稅抵減趨勢，放寬個別研發及設備抵減上限，相信更能發揮政策美意，提供更多台灣IC設計業者實質的助益。

聯發科強調，公司長期投資台灣，培育及提升台灣產業研發人才與質量，過去10年在台灣下單採購金額超過新台幣1兆4000億元，最先進製程與技術的晶片都在台灣下單，擴大相關產業鏈稅基，影響產業營利事業所得稅超過1000億元，帶動台灣產業鏈2000億元以上稅收貢獻。

台灣去年推出「產業創新條例第10條之2及第72條條文」，俗稱「台版晶片法」，關鍵產業研發費25%以及購置用於先進製程的全新機器或設備支出的5%，可抵減當年度營所稅，今年2月起受理企業申請租稅優惠，5月31日截止，預計7月中下旬完成審查。（編輯：潘羿菁）1130611