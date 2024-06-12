聯發科未受惠台版晶片法租稅優惠 郭智輝允諾協助

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（中央社記者曾智怡台北12日電）產業創新條例第10之2租稅優惠政策上路，但聯發科昨天表示未能受惠，盼財政部擴大租稅抵減。經濟部長郭智輝今天表示，「這部分我們會來幫忙」。

俗稱台版晶片法案的產創條例第10之2，首批有4家半導體廠申請適用租稅優惠，外界點名聯發科有機會適用；但聯發科昨天發布聲明表示，並未受惠租稅優惠，財政部若能擴大租稅抵減，應更能發揮政策美意。

立法院經濟委員會今天邀郭智輝等部會首長，專題報告AI產業發展。國民黨立委陳超明質詢，聯發科作為台灣IC設計龍頭公司，是軟體設計代表，在晶片設計領域可與美國晶片設計公司抗衡，然而，政府只重視硬體投資，不在乎軟體投資。

郭智輝答詢承諾，「這部分我們會來幫忙」。

聯發科昨天聲明，IC設計業者主要投資項目為研發人員的薪資費用，並非大規模設備資本支出，財政部若能參考世界各國如韓、美、中國大陸等擴大租稅抵減趨勢，放寬個別研發及設備抵減上限，相信更能發揮政策美意，提供更多台灣IC設計業者實質助益。

台灣去年推出「產業創新條例第10條之2及第72條條文」，俗稱「台版晶片法」，關鍵產業研發費25%以及購置用於先進製程的全新機器或設備支出的5%，可抵減當年度營所稅，今年2月起受理企業申請租稅優惠，5月31日截止，預計7月中下旬完成審查。（編輯：郭無患）1130612