主計總處：68%受僱員工在平均月薪未達5萬職場工作

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（中央社記者潘姿羽台北12日電）主計總處精進受僱員工統計，於受僱員工統計當中，新編列各場所單位的平均薪資狀況，結果顯示，台灣有68%受僱員工在平均月薪未達新台幣5萬元的職場工作。

主計總處按月發布工業及服務業薪資統計結果，今天發布最新數據，4月全體受僱員工經常性薪資平均為新台幣4萬6321元，月增0.54%，年增2.77%。

主計總處說明，各行業薪資會有差異，其中住宿及餐飲業3萬4711元、其他服務業（含美容美髮按摩等）3萬5809元、製造業4萬4143元，製造業當中的電子零組件製造業則達5萬5246元，批發及零售業為4萬5427元。

而出版影音及資通訊業6萬7317元、金融及保險業7萬733元，相對較高。

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主計總處官員表示，為了呈現更細緻的統計結果，新增編列各場所單位的平均薪資狀況，發現台灣有68%受僱員工在平均月薪未達5萬職場工作；以結構來看，未滿3萬元占16.21%、3萬元至未滿4萬元占31.4%，4萬至未滿5萬元占20.57%，合計約68%。

進一步觀察行業別的職場薪資水準，主計總處指出，場所單位平均薪資落在3萬至4萬的主要業別包含藝術娛樂及休閒服務業、住宿餐飲、其他服務業、支援服務業；而未滿3萬元場所占比較高的行業，又以其他服務業較顯著，因為部分工時員工較多。（編輯：黃國倫）1130612