本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟宣布對中國進口電動車加徵最高38%關稅 反制中過度補貼政策
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股衝上22048點新高 市值突破70兆元

2024/6/12 18:31（6/12 18:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股示意圖。（中央社檔案照片）
台股示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北12日電）台股今天在蘋概股領軍下，指數終場勁揚256.84點，寫下多項紀錄，包括指數收在22048.96點，創下收盤新高，市值突破新台幣70兆元；市值最大的台積電創新天價，收在909元，市值達23.57兆元。

分析師王兆立表示，台積電及鴻海等權值股走勢強勁，是今天推升大盤創高的主要動力。台積電收在909元，上漲26元，市值達23.57兆元，貢獻大盤212點；鴻海收在187.5元，創逾16年新高，上漲7元，市值逼近2.6兆元，貢獻大盤約30點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉指出，台積電是台股多頭指標，隨著台北國際電腦展閉幕，台積電在7月法人說明會前，處於基本面訊息空窗期，股價要再大波段上漲有待觀察。

黃國偉說，目前市場對於美國聯邦準備理事會（FED）降息期待不同，FED的利率政策對於國際股市是一大變數，是市場關注焦點。

外資及陸資今天買超168.17億元，投信買超22.31億元，自營商賣超24.66億元，三大法人合計買超165.82億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超鴻海最多，達3萬8092張。其餘買超前10名還有元大台灣價值高息、燿華、中信上游半導體、台積電、正新及永豐金。

值得注意的是，紅海危機緩解傳出曙光，歐洲運價滑落，衝擊貨櫃三雄長榮、陽明及萬海連日重挫，外資今天大舉買超長榮、陽明及萬海，皆為買超前10名之列。

外資賣超前10名有中信金、開發金、長榮航、友達、新光金、中鋼、復華台灣科技優息、群創、國票金及宏碁。（編輯：張良知）1130612

#三大法人
#台北國際電腦展
#市值
#王兆立
#鴻海
#台積電
#黃國偉
黃國偉
台積電推升台股創新高 法人：關注美聯準會利率決策台股攻高22000點震盪收黑 外資賣超近333億元
王兆立
外資結束連4買 分析師：關注台北國際電腦展題材外資賣超207億元台股挫139點 法人：關注美通膨數據
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蘋果搶進AI前景受期待 供應鏈接棒推升台股創新高
172.30.142.58
更多編輯台推薦新聞：