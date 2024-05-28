外資結束連4買 分析師：關注台北國際電腦展題材

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（中央社記者何秀玲台北28日電）台股今天以21858.41點作收，上漲54.64點，成交值新台幣4714.33億元，三大法人合計賣超22.66億元；分析師指出，6月有台北國際電腦展以及輝達執行長黃仁勳來台引爆AI旋風，都是市場關注焦點。

法人指出，大盤屢創新高，短線隨時可能因修正技術面過大的乖離，出現震盪拉回走勢。另一方面，雖AI概念股開始出現漲多拉回的現象，但觀光、散裝航運、汽車零組件、IC設計等類股接棒上攻，類股輪動節奏快。

三大法人今天外資及陸資賣超24億元，投信賣超17.92億元，自營商買超19.26億元，合計賣超22.66億元。

觀察外資賣超前10名，以復華富時不動產（00712）賣超1萬9061張居冠，第2為統一台灣高息動能（00939）1萬5361張，其他依序為玉山金、中信金、群益台灣精選高息（00919）、宏碁、鴻海、光寶科、復華台灣科技優息（00929）、友達。

投信賣超第1名為南亞1萬3093張，聯強7001張居第2，其餘依序為東元、兆豐金、陽明、英業達、京元電子、群光、健鼎、神基。

資深分析師王兆立受訪時表示，權值股、電子股輪動良性，且今天距離22000點已差臨門一腳，另外，6月有台北國際電腦展和輝達執行長黃仁勳來台引爆AI旋風，都是市場關注焦點。（編輯：張均懋）1130528