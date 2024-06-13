潘思亮：盼爭取國際觀光客 台灣不是只有晶片或夜市

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（中央社記者江明晏台北13日電）晶華董事長潘思亮今天重申缺工問題，認為飯店基層房務人員是結構性缺工，盼開放移工紓解。他也看好全球跨國企業爭相投資台灣，帶動這幾年國際商務會展商機強勁，也盼外界對台灣印象不是只有晶片或夜市。

晶華今天召開股東常會，由董事長潘思亮主持，他在會後受訪時表示，飯店基層房務人員是結構性的缺工，政府已經初步開放營造移工，期望政府也正視其他產業缺工問題。

他進一步說，2014年日本安倍晉三政府的發展戰略中，實現觀光立國，就積極針對觀光業開放上百萬的外籍勞工，觀光業也成為日本疫後復甦是帶頭產業。

他表示，營建業、清潔房務人員都是結構性缺工，隨著產業發展與社會進步，沒有年輕人願意投入，和薪資性缺工不同，晶華房務平均年齡已高達60幾歲。

他也舉例，台南晶英酒店因為台積電在旁邊，所以招工不易，台南晶英現在只招幹部，期待未來是「台灣子弟當幹部，把職涯升級，然後自然提升薪資」，認為這才是台灣該做的事，否則缺工將影響台灣短、中、長期的產業影響。

潘思亮認為，在台北國際電腦展等過後，台灣商務會展經濟做得越來越蓬勃，台灣變成全球跨國企業爭相投資的地方，他也認為，兩岸商務觀光可優先一般觀光開放，會對台灣有很大的幫助。

他也說，台灣這幾年國際商務觀光會展商機非常強，看好將對國際都會五星級飯店營運有助益。

此外，他表示，台灣民眾積極出國，只是回到疫情前的狀況，相比國旅流失，他比較希望爭取國際客來台，但國際人士對台灣的印象似乎只有晶片、高科技、夜市，或是兩岸局勢危險等等，希望透過網紅等意見領袖宣傳，深度認識台灣，台灣觀光也肩負外交責任，「更多人認識台灣，台灣才會變得更安全」。

針對兩岸觀光問題，潘思亮說，晶華集團中國客比例一直都很少，尤其疫情後，來自韓國、北美、歐洲、東南亞的旅客有很大的增加，因此市場擔憂中國觀光客蒸發，但其實對晶華沒有影響。

至於花蓮地震對太魯閣晶英飯店的影響，他表示，預計會在9月重新營業，主要考量路況穩定，希望先經歷過颱風季的測試。（編輯：潘羿菁）1130613