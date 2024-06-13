台股早盤勁揚逾300點 突破22300點再創新高

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（中央社記者潘智義台北13日電）美股標普500、那斯達克指數創高，台股今天早盤勁揚逾300點，達22380點，再創新高。

9時16分左右，加權指數上漲324.06點，為22373.02點，成交值新台幣1044.45億元。

台積電今天除息，早盤漲23元至929元，順利填息；鴻海上揚7.5元達195元；聯發科漲65元至1365元。（編輯：楊蘭軒）1130613

台積電除息衝929元新高 重演秒填息

（中央社記者張建中新竹13日電）台積電2023年第4季現金股利今天除息，開盤跳空達923元，創新天價，並順利完成填息，再度演出「秒填息」戲碼，隨後股價持續走高，早盤漲逾2%達929元，再創盤中歷史新高價。

台積電2023年第4季每股現金股利新台幣3.49978969元今天除息，總金額907.62億元，將於7月11日發放。據證交所估計，台積電除息影響大盤指數約28.69點。

台積電自2019年起改採每季配息，19次除息皆順利完成填息；其中，14次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。台積電在今天再度上演「秒填息」後，除息當天就填息的紀錄進一步推升至15度。

美國5月消費者物價指數（CPI）低於預期，激勵美股主要指數多數收紅，那斯達克指數勁揚264.89點，漲幅1.53%，收在17608.44點，再創新高。

台積電美國存託憑證（ADR）大漲7.27美元，漲幅達4.39%，收在172.98美元，創下新高。台積電市值攀升至8972億美元，超越波克夏（Berkshire Hathaway）的8867億美元，躍居全球第8位。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計將有約4.37億元入袋。

台積電前董事長劉德音持股1291萬股，約4518萬元股息入袋；台積電董事長魏哲家持股639萬股，約2236萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，約57.87億元入帳。（編輯：楊凱翔）1130613