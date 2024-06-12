亞馬遜將砸數十億美元 AWS區域級雲端資料中心落腳台灣

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（中央社記者吳家豪台北12日電）亞馬遜旗下公司Amazon Web Services（AWS）今天宣布，將於2025年初在台灣推出區域級（Region）雲端資料中心，支持台灣雲端業務發展，AWS計劃未來15年內在台灣投資數十億美元。

AWS發布新聞稿說明，新的區域級雲端資料中心命名為「AWS亞太（台北）區域」，將讓開發者、新創、企業、教育、娛樂、金融和非營利組織，能透過位於台灣的資料中心執行應用程式，為用戶提供服務，同時滿足客戶資料在地儲存的需求。

相較於2年前在台灣啟用的Local Zone本地雲端機房，AWS亞太（台北）區域級雲端資料中心規模更大，而且因為資料落地、減少傳輸到海外的過程，本地客戶可以感受到更低延遲，有助於金融交易或股票交易更即時回應，也能符合醫療等產業的法遵需求。

目前選擇AWS執行工作負載的台灣客戶包括宏碁、國泰金控、中華電信、遊戲橘子、科科科技、台積電、趨勢科技等。

台灣新的AWS區域啟用時，將由3個可用區域（Availability Zones）組成。目前AWS在全球33個地理區域，擁有105個可用區域。

加上今天宣布的台灣區域級雲端資料中心，AWS已公布在馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、台灣、泰國和AWS歐洲主權雲端，再推出21個可用區域和7個AWS地理區域的計畫。

AWS地理區域由可用區域組成，可用區域是獨立且位於不同地理位置的基礎設施，都有獨立的供電、冷卻和物理安全措施。可用區域彼此間不僅具有足夠遠的距離，可以確保客戶業務的連續性；又具備足夠近的距離，為同時使用多個可用區域的應用程式提供低延遲服務。（編輯：張良知）1130612