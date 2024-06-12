AWS雲端資料中心落腳台灣 經部：初期設置用電無虞

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（中央社記者曾智怡、蘇思云台北12日電）亞馬遜旗下Amazon Web Services（AWS）宣布2025年初在台灣推出區域級（Region）雲端資料中心。經濟部表示，初期設置階段用電需求都可滿足，長期則需仰賴新的變電所上線，也會持續協助AWS達成100%再生能源目標。

亞馬遜旗下公司Amazon Web Services（AWS）今天宣布，將於2025年初在台灣推出區域級（Region）雲端資料中心，支持台灣雲端業務發展，AWS計劃未來15年內在台灣投資數十億美元。

經濟部官員表示，2019年至今協助AWS進行跨部會協商與溝通，涵蓋土地、水、電、稅務、設備進口、重大投資資格認定等，同時協助AWS達成100% 使用再生能源的目標。

用電規劃方面，台電表示，初期設置需求都可滿足，長期5到10年若要增加用電需求，則需有新的變電所上線。

目前國際資料中心落地業務改由數位發展部擔任中央目的事業主管機關，數發部晚間透過新聞稿表示，肯定AWS資料中心在台灣落地，可增強台灣產業應對各種挑戰的韌性。

數發部表示，AWS資料中心落地後，可讓台灣企業把數據儲存在國內，滿足數據主權和合規性要求，特別是金融、醫療和政府等對數據安全和隱私有嚴格要求的行業。未來AWS規劃建立更多技術培訓中心或合作學術機構，培養更多技術人才。

數發部說，AWS對台灣的投資將帶動上下游及應用相關產業鏈，創造大量的培訓與就業機會，加速台灣經濟成長。台灣在全球資訊技術產業中的地位將再度提升，並成為區域性的數據樞紐。

針對已落地的雲端大廠，數發部也持續協助升級擴大如AI運算等新興服務，並幫助國際雲端大廠來台評估與投資發展先進網路應用。（編輯：黃國倫）1130612