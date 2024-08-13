MSCI成分股刪除台塑化 小型指數增晟銘電等14檔
2024/8/13 08:08（8/13 08:16 更新）
（中央社記者吳家豪台北13日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，全球標準指數未新增台灣成分股，僅刪除台塑化1檔；全球小型指數新增晟銘電等14檔台灣成分股，刪除全家1檔，調整結果預計30日收盤生效。
統計本次MSCI
調整，全球標準指數未新增任何台灣成分股，僅刪除台塑化1檔。
MSCI是什麼？調整對台股有什麼影響？
- MSCI是由摩根士丹利資本國際公司編制、以美元計價的股價指數。它提供投資專業人士一致性的比較基礎，克服各國市場各自的匯率、指數編制差異，像是投資組合經理、學者及金融機構經常利用MSCI來檢視各國市場狀況。
- 當MSCI指數調整時，投資專業人士也會因應調整資金配置與避險策略。以台股為例，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加，進而吸引國際資金投資，因此MSCI每一季度（2月、5月、8月、11月）調整都受到關注。
資料來源：大昌證券
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MSCI全球小型指數變動較大，新增14檔台灣成分股，包括晟銘電、聯鈞、德微、鉅祥、皇翔、皇昌、佳必琪、順藥、昇陽半導體、金麗科、所羅門、堤維西、昇達科、亞昕；小型指數刪除全家1檔台灣成分股。
MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。（編輯：張均懋）1130813
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