仁寶第2季毛利率5%寫12年新高 每股賺0.66元

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（中央社記者吳家豪台北13日電）代工廠仁寶今天舉行法人說明會，公布第2季財報，受惠於產品組合改善及效率提升，毛利率升至5.0%，為逾12年單季新高；歸屬母公司稅後淨利達新台幣28.81億元，季增52%，年增38%；每股盈餘0.66元，為近10季新高。

仁寶今年上半年合併營收4367.8億元，年減4%；因獲利能力改善，歸屬母公司稅後淨利47.72億元，年增37%；每股盈餘1.1元。

展望第3季，仁寶預估個人電腦（PC）產品營收將持平，非PC產品持續優化獲利能力及減少電子代工服務（EMS）。全年來看，仁寶估PC產品營收持平，伺服器將成長超過20%，車用電子將有高個位數成長。

仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）表示，公司策略是持續投資PC事業並推動成長，同時降低PC營收比重、分散營收來源，短期目標是2026年PC營收占比降至60%、非PC營收占比提升至40%。今年第2季仁寶PC與非PC營收占比為73%、27%。

伯納多羅強調，仁寶將致力追求高毛利、高成長事業，設法降低電子代工服務和其他低毛利事業。在非PC產品方面，將聚焦投資伺服器、車用、5G、醫療及工業用等5大領域。

針對人工智慧個人電腦（AI PC）布局，伯納多羅表示，仁寶在多個AI PC平台的發展中扮演關鍵角色，與高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等晶片供應商合作密切。市場對AI PC已展現明顯興趣，但消費者還需要時間學習相關應用，預期2025年將開始大幅成長，2027年約60%電腦會是AI PC。

他也提到，仁寶在AI伺服器領域起步較晚，目前伺服器占整體營收僅約2%，AI伺服器占整體伺服器營收不到10%。現階段仁寶伺服器以主機板組裝（L6）以下業務為主，未來若要進入更高階市場，超大型資料中心客戶將是重點爭取目標。

談到產能規劃，伯納多羅指出，仁寶目前中國產能占比70%、海外占比30%，海外據點包括越南、巴西、墨西哥、波蘭等地。

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仁寶今年第2季合併營收為2372.09億元，季增19%，主因電腦產品及非電腦產品例如手機、穿戴裝置、伺服器出貨較第1季成長；因持續改善產品組合、提升效率及有效控管費用，第2季毛利率提升至5.0%，季增0.1個百分點，年增0.7個百分點，為2011年第4季以來新高；營業利益率1.7%，季增0.3個百分點，年增0.6個百分點。

仁寶第2季營業利益40.61億元，季增43%，年增47%；儘管業外投資收益增加至1.08億元，但也認列匯損9400萬元，歸屬母公司稅後淨利約28.81億元，季增52%，年增38%；每股盈餘0.66元。（編輯：楊凱翔）1130813