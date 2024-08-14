詐騙集團出新招偽造公文書行騙 金管會籲民眾勿輕信

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（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會近期屢接獲外界反映，有不法人士出具偽造的投顧營業執照、保證金契約書、防制洗錢及打擊資恐內控制度聲明書、金管會公告及函文等公文書詐騙投資款項，金管會今天鄭重澄清此為詐團手法，呼籲民眾勿信。

金管會為訂定金融市場及金融服務業政策並監督管理金融機構的單位，不會直接涉入民眾金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金。

金管會今天出面表示，近期屢有外界反映有不法人士出具偽造的證券投資顧問事業營業執照、保證金契約書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書、金管會公告及函文等公文書詐騙投資款項，金管會鄭重澄清此為詐騙集團手法，提醒民眾務必提高防詐意識，小心投資詐騙。

金管會指出，民眾可撥打「165」警政署防詐專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或直接撥打金管會電話查詢；若民眾持有相關資料，也可直接向警察或調查局告發。

金管會提醒，若透過經濟部查詢公司登記資料，應注意合法證券投資顧問公司登記營業項目應為「H304011證券投資顧問業」，而非一般投資顧問業。

金管會已請證券期貨周邊單位持續辦理防制投資詐騙宣導，金管會證期局、證交所與證券期貨3大公會網站也已設置專區，提供投資人查詢合法業者名單及反詐宣導資訊，民眾也可撥打反詐騙諮詢專線，由投保中心提供反詐騙法律諮詢服務，以減少投資人遭受金融投資詐騙損害。（編輯：楊凱翔）1130814