本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股4/300
首頁 / 證券

台股跌132.08點

2024/8/15 13:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）台北股市今天開低走低，收盤跌132.08點，為21895.17點，跌幅0.6%，成交金額新台幣3235.3億元。

加權指數開盤為22005.69點，盤中最高22089.04點，最低21895.17點；不含金融股指數19103.27點，跌105.04點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.5%、食品股跌1.45%、塑化股跌0.4%、紡織股跌1.11%、機電股跌0.64%、造紙股漲0.18%、營建股漲1.6%、金融股跌1.04%。

委買張數2248萬7405張，委賣張數1103萬7373張，成交張數721萬4611張。

收盤時上漲455家，下跌482家，持平103家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、元大美債20正2、國泰永續高股息、富邦特選高股息30、復華台灣科技優息。

漲幅前5名個股為京城、橋椿、億豐、展達、達麗。

跌幅前5名個股為精聯、亞力、志強-KY、晶彩科、泰豐。1130815

#元大
#台股
#京城
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電熄火、大立光貼息 台股盤中失守22000點
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：