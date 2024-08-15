台股跌132.08點
2024/8/15 13:52
（中央社台北15日電）台北股市今天開低走低，收盤跌132.08點，為21895.17點，跌幅0.6%，成交金額新台幣3235.3億元。
加權指數開盤為22005.69點，盤中最高22089.04點，最低21895.17點；不含金融股指數19103.27點，跌105.04點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.5%、食品股跌1.45%、塑化股跌0.4%、紡織股跌1.11%、機電股跌0.64%、造紙股漲0.18%、營建股漲1.6%、金融股跌1.04%。
委買張數2248萬7405張，委賣張數1103萬7373張，成交張數721萬4611張。
收盤時上漲455家，下跌482家，持平103家。
成交量前5名個股為元大台灣50反1、元大美債20正2、國泰永續高股息、富邦特選高股息30、復華台灣科技優息。
漲幅前5名個股為京城、橋椿、億豐、展達、達麗。
跌幅前5名個股為精聯、亞力、志強-KY、晶彩科、泰豐。1130815
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