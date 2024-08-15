台灣打造亞洲資產管理中心 彭金隆擬9月初提計畫

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（中央社記者羅元駿台北15日電）金管會提出打造具「台灣味」亞洲資產管理中心，主委彭金隆今天表示，台灣在發展上有產業多元、民間財富、投資動能3大優勢，金管會在盤點人、錢、商品、機構和誘因後，將與經發會和顧問專家討論，預計9月初向外界說明細節。

彭金隆今天出席台灣上市櫃公司協會第5屆第1次會員大會，並以「建立安全與發展並進的新金融市場」為題演講。

彭金隆說，台灣的金融市場需要發展，並以安全為基礎。他以開車為例，上車第1個動作是踩剎車，踩住後絕對安全但不會是停在原地，安全發展如同剎車和油門，最終是達成發展目標。

為促進金融科技發展，彭金隆提出5大金融創新策略，第1為擴大容錯空間、加大創新領域，並強化業務試辦與沙盒實驗雙軌創新；他說明，台灣的監理沙盒制度需要被突破，金管會會積極修法，並參考國外經驗，另外將分階段放寬銀保證業務試辦。

第2為鼓勵大打團體戰，集中有限資源，開放金融機構與金控科技專利授權其他金融機構，注入金融科技集體創新動能。

第3是探索金融科技發展機會，推動實體世界資產（RWA）代幣化，開放金融業辦理須以資產保管業務，訂定虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）專法等；第4為支持網路金融發展，鼓勵純網銀、數位保險公司等發展，並在市場上有更多業態。

第5是讓台灣發展成為亞洲資產管理中心之一。彭金隆指出，台灣有多元產業、民間財富和投資動能3大優勢，雖然有稅負、語言和外匯移動等限制，但金管會盤點人、錢、商品、機構和誘因後，以留財為主、引資為輔，近期將與經發會和顧問專家討論，預計9月初向外界說明細節。

彭金隆喊出政策目標，將以6年逐步打造亞洲資產管理中心，前2年首要之務是推動法規鬆綁，4年內資產管理市場規模明顯擴增、市場參與者顯著增加，6年後希望國際認可台灣的努力。

彭金隆強調，安全還是金融市場最重要的基礎，而安全穩定的目標是金融市場的永續發展。（編輯：楊蘭軒）1130815