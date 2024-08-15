企業盼放寬外匯管制 彭金隆：尊重央行會盡量溝通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北15日電）金管會主委彭金隆今天受邀出席台灣上市櫃公司協會東方領袖講座，現場有企業家提問台灣是否可能放寬外匯管制，彭金隆表示，尊重央行主政，但會盡量和央行溝通，在可能範圍盡量給予更大協助。

台灣上市櫃公司協會今天傍晚舉行第5屆第1次會員大會暨東方領袖講座，邀彭金隆主講「建立安全與發展並進的新金融市場」。彭金隆透露，配合經發會9月初召開顧問會議時程，待彙整顧問意見後，預計將於9月對外公布亞洲資產管理中心方案。

台灣上市櫃公司協會理事長黃偉祥於現場提問，政府力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，外匯管制是否有望稍見放寬，彭金隆回應，參考國外經驗，稅率、外匯、語言等都相當重要，外匯屬於中央銀行主政範疇，他尊重央行，但會盡量和央行溝通協調，希望央行在可能範圍盡量給予更大協助。

另有企業家詢問，彭金隆是否鼓勵銀行業多走出台灣，支持海外發展的台商，彭金隆說，金管會一向鼓勵金融業向海外分散發展，金管會政策面也鼓勵銀行前往新南向國家設分支機構，最近亦可看到很多銀行陸續在世界各地有籌設分行規劃。

彭金隆指出，銀行海外布局也牽涉各銀行量體規模、客戶分布等，但金管會在政策上鼓勵沒問題，將努力來做。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

悠遊卡投控董事長陳淑娟亦在現場向彭金隆提問，她說，台灣是否可能效仿美國或歐洲，鼓勵成立特色銀行，專營創新、創投專業或虛擬貨幣等。

彭金隆回答，推動金融科技創新是他的施政重點之一，「希望開放多元業態金融機構的企圖是在的」，舉例而言，金管會支持3家純網銀發展，未來亦將鬆綁數位保險公司申設條件，顯現金管會對新型態金融業務並沒有放棄，會審視情況，但態度開放。（編輯：林興盟）1130815