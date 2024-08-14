彰銀友善輪椅族 首設容膝式ATM掀同業跟風潮

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（中央社記者謝方娪、張璦台北14日電）金管會、財政部及衛福部今天視察永豐銀及彰銀無障礙設施，彰銀透露，2023年第4季創國內銀行業之先引進首台容膝式ATM，友善輪椅使用者，其餘銀行積極取經，廠商供不應求，呈現「大缺貨」狀態。

金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲及衛福部社會及家庭署組長尤詒君今天前往永豐銀行濟南路分行及彰化銀行南港分行視察無障礙設施。

彭金隆受訪表示，不管設施或人員培訓，永豐銀及彰銀都有貼心服務，對永豐銀及彰銀在無障礙設施及公平待客的努力給予肯定，但改善過程「沒有最好、只有更好」，他期勉銀行持續精進對各客層服務，加強品質、提高滿意度，他也期待所有金融機構都能朝公平待客、對不同客戶提供完善服務的目標努力。

彭金隆指出，金管會過去持續推動金融業落實公平待客精神，未來也會持續推進，希望全體金融機構能一同努力，讓金融服務做得更好，進而讓金融業獲得社會更大信賴。

莊翠雲表示，台灣是一個多元、包容的社會，財政部希望每位民眾都能獲得平等待遇、備受尊重，公股金融事業也會積極落實金管會普惠金融政策，盼彰銀示範作法可擴散到各大服務據點，與其他公股行庫一起續朝公平待客方向推進。

金管會銀行局長莊琇媛表示，此次視察的永豐銀及彰銀分行，都已考量先前輪椅使用者表達的需求，採用具容膝空間ATM，針對輪椅使用者反饋意見，銀行也有進一步精進改善容膝式ATM。

彰銀繼2023年10月在南港分行設置全台第一台具容膝空間ATM後，已陸續在北門分行、古亭分行設置容膝式ATM，今年後續將進一步在中部、南部一共增設2台，2025年至2026年規劃再增設6台，涵蓋桃竹地區，合計將達11台。

除了容膝式ATM外，永豐銀及彰銀雙雙提出分行視障語音ATM覆蓋率達100%計畫，其中，永豐銀預計今年第2季每分行皆設置1台視障語音ATM，彰銀預計今年底每分行皆設置1台視障語音ATM。

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落實普惠金融，金管會給予金融機構5大期許，包括形塑重視金融友善的內部組織文化、樹立標竿學習典範將無障礙措施推廣至所有分行、加強第一線行員教育訓練、持續提升無障礙設施與服務品質，及與身心障礙團體持續對話了解需求等。

莊琇媛提到，金融友善向來為金管會主力推進的目標，金管會近年開始辦理金融機構無障礙設施訪查，對於訪查發現的缺失，銀行都會極力精進，達成非常好的典範效果，金管會後續將持續辦理訪查，希望金融機構將友善金融服務遍地推進至各分支機構。（編輯：楊凱翔）1130814