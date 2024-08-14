國際情勢變化 金管會擬發函令促留意海外行員安全
2024/8/14 18:09
（中央社記者謝方娪台北14日電）因應今年多國大選、全球地緣政治風險升溫，金管會13日透露，對金融機構海外設點曝險管理與人員安全管理擬強化監理，金管會銀行局長莊琇媛今天表示，金管會最快8月底發函令，請銀行留意政經環境變化並關注海外行員人身安全。
中國6月21日發布懲治台獨22條意見，引起外界憂心金融三業在中國經營風險升溫。因應全球地緣政治風險升高，金管會13日於例行記者會證實，對金融機構海外設點曝險管理與人員安全管理，規劃採行強化監理措施。
莊琇媛今天陪同金管會主委彭金隆視察永豐銀行濟南路分行及彰化銀行南港分行無障礙設施，她在視察結束後接受媒體聯訪時表示，金管會正研議督促金融機構強化海外據點管理，預計8月底、9月初發布函令。
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莊琇媛指出，台灣金融機構布局國際，對國際政經情勢演變必須非常了解，進行風險辨識與風險控管，考量今年全球多國將舉行總統大選，勢必牽動政策方向變化，金管會研擬發布函令提醒金融機構，面對政經環境變化，須多注意了解，對有些地緣政治面的問題，對行員人身安全應特別關注。
莊琇媛表示，函令為行政指導性質，並非僅針對特定區域，而是普遍性提醒金融機構注意海外分支機構各項風險。（編輯：黃國倫）1130814
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