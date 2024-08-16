本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股10/300
首頁 / 證券

美股激勵 台股早盤勁揚近400點

2024/8/16 09:21（8/16 09:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美股勁揚，激勵台股16日早盤一度勁揚近400點。（中央社檔案照片）
美股勁揚，激勵台股16日早盤一度勁揚近400點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北16日電）美國公布零售銷售數據亮眼，緩解外界對於美國經濟衰退的疑慮，週四美股勁揚，尤其與台股關連度大的科技股大漲，激勵台股早盤一度勁揚近400點；至9時5分，加權指數上漲355.18點，至22250.35點，代表中小型股票的櫃買指數同步開高。

3大權值股，台積電早盤最多漲20元至963元，漲幅超過2%，鴻海最多上漲6元至187元，聯發科也大漲50元至1205元。

法人分析，從8月初股災後，台股短短1週就迅速回補5日暴跌1807點所留下的跳空缺口，隨今天強彈，台股再朝重要的季線約22402點靠攏，後續觀察量能如果能夠突破，反彈有機會變成回升。（編輯：張均懋）1130816

#台股
#台積電
#美國
延伸閱讀
美國7月CPI年增2.9% 創2021年3月以來最低升幅衝刺高階新製程 台灣進口生產半導體機械居全球第2行政院通過4年國家發展計畫 AI產值2年拚破兆00939、00940宣傳踩紅線 金管會開鍘統一及元大投信
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股開盤漲219.55點
172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：