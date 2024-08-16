美股激勵 台股早盤勁揚近400點

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（中央社記者曾仁凱台北16日電）美國公布零售銷售數據亮眼，緩解外界對於美國經濟衰退的疑慮，週四美股勁揚，尤其與台股關連度大的科技股大漲，激勵台股早盤一度勁揚近400點；至9時5分，加權指數上漲355.18點，至22250.35點，代表中小型股票的櫃買指數同步開高。

3大權值股，台積電早盤最多漲20元至963元，漲幅超過2%，鴻海最多上漲6元至187元，聯發科也大漲50元至1205元。

法人分析，從8月初股災後，台股短短1週就迅速回補5日暴跌1807點所留下的跳空缺口，隨今天強彈，台股再朝重要的季線約22402點靠攏，後續觀察量能如果能夠突破，反彈有機會變成回升。（編輯：張均懋）1130816