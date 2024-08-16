台灣MG：配合國產車組裝新制 MG4新車供應至8月底

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）國產車組裝新制備受產業界關注，MG Taiwan今天在官網發布訊息表示，全力配合政府新政策，目前已完成現有MG4電動新車零件盤點，預估MG4新車可供應至8月底，至於8月底後無法完成交付訂單的準車主，MG Taiwan表達歉意，將積極克服政策要求與滿足自製率規定。

經濟部產業發展署8月1日實施新制，國內業者若規劃引進4種車款樣態將受管制，包括陸資與國際品牌合資者、陸資併購的國際品牌者、國際品牌在中國廠生產者及中國品牌者。

產發署說明，在地化供應鏈合作價值比率，採逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%。對於新制上路前已上市車款，也要求業者符合國產化零件採購比率。

MG Taiwan今天在官網公告訊息表示，嚴格遵循並符合所有法規，未來全力配合政府新政策，持續強化在地供應鏈合作，積極促進台灣汽車產業發展。

MG Taiwan指出，新政策不影響後勤零件供應，後勤保修正常服務，HS車系和ZS車系已下訂的準車主，已成交訂單的交易條件不變。

MG Taiwan表示，已完成現有HS車系和ZS車系新車零件盤點，目前這2車系新車訂單交付進度正常，並限量接單。

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至於MG4新款電動車，MG Taiwan指出，已成交訂單的交易條件不變，MG4持續開放預購、展間賞車和試乘服務，已經完成現有MG4新車零件盤點，預估新車可供應至8月底，待未來候車期與售價公告後，第一時間依序通知簽立正式訂單。

MG Taiwan說明，在8月底前可以交付的訂單，將依照訂單時間順序正常交付；至於8月底後無法完成交付訂單的準車主，MG Taiwan表達歉意，積極克服政策要求與滿足自製率規定。（編輯：潘羿菁）1130816