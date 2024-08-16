金管會中元普渡 彭金隆：盼金融為後盾繁榮經濟

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（中央社記者謝方娪台北16日電）金管會主委彭金隆今天下午率各局處首長舉行中元普渡，他透露許下5大心願，希望市場穩定、金融發展、創新突破、繁榮經濟、普惠全民，以金融為後盾，繁榮台灣經濟。

金管會今天舉行中元普渡，彭金隆接受媒體聯訪時表示，他依循傳統在內心祝福金管會全體今年能平安順利健康。他亦許下5大心願，首先，他希望無論金融市場或資本市場，都能持續穩定。

其次，他希望陸續推動諸多發展市場措施，都能一一實現，促進市場發展；第3，面對未來市場變化，金管會需要有創新作法，他希望未來能有所突破；第4，他希望以金融作為後盾，推進金融發展後繁榮台灣經濟；第5，希望市場發展後，能普惠全民。

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彭金隆5月20日接任金管會主委後，提出希望將台灣打造為亞洲資產管理中心目標，備受市場矚目。他今天提到，行政院經發會已將亞洲資產管理中心方案納入重要計畫，9月3日將召開顧問會議，金管會將待蒐集顧問意見後再對外報告，預計9月3日後不久，即會以論壇形式更完整對外呈現金管會規劃的推動細節。

另市場傳出，彭金隆今天上午視察櫃買中心，彭金隆說明，赴櫃買中心是上任後例行性對所有周邊單位進行的視察，他對所有周邊單位都會進行走訪、檢視，了解周邊單位是否有需要金管會協助、未來需要改善之處，及交流金管會希望周邊單位協助的事項。（編輯：楊蘭軒）1130816