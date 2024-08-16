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金管會陳彥良：台股表現穩 監理機關手盡量不伸下去

2024/8/16 16:30（8/16 18:36 更新）
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金管會主委彭金隆（前排中）16日主持金管會中元普渡，副主委陳彥良（前排左3）接受媒體聯訪表示，台股目前表現非常穩健，作為監理機關，手盡量不伸下去，但若市場出現非理性下跌，會請證交所及櫃買中心進行合理適當評估。中央社記者謝方娪攝 113年8月16日
金管會主委彭金隆（前排中）16日主持金管會中元普渡，副主委陳彥良（前排左3）接受媒體聯訪表示，台股目前表現非常穩健，作為監理機關，手盡量不伸下去，但若市場出現非理性下跌，會請證交所及櫃買中心進行合理適當評估。中央社記者謝方娪攝 113年8月16日
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（中央社記者謝方娪台北16日電）台股8月以來劇烈震盪，近日出現反彈走勢，金管會副主委陳彥良今天表示，台股目前表現非常穩健，作為監理機關，手盡量不伸下去，但若市場出現非理性下跌，將請證交所及櫃買中心進行合理適當評估。

金管會今天下午舉行中元普渡，陳彥良接受媒體聯訪時表示，無論基本面、籌碼面或全球連動上，台股目前狀態非常穩健，一切數據亦恢復平穩，其中，信用交易整戶擔保維持率已回到近170%水位。

外界關注，後續台股若再現巨幅震盪，金管會是否會出手救市，陳彥良指出，關鍵仍要看台股跌勢是理性或非理性，金管會身為資本市場監理機關，「我們手盡量不伸下去」，除非台股出現非理性情事；若台股出現非理性下跌，金管會會請證交所或櫃買中心進行合理適當評估。

陳彥良表示，金管會會均衡觀察各方面指標，質量並重分析市場風險。

金管會證期局長張振山強調，金管會會持續透過各指標觀察市場、綜合研判市場穩定度，不會僅單看哪個特定指標；美國總統大選為金管會關注項目之一，在上一次股期市會議有成立專案，將視美國選舉狀況即時掌握資訊。

張振山指出，不管誰當選美國總統，金管會對市場都要做萬全準備，維持市場安定是必要工作，選舉結果也許在美國會有些動盪，但他希望台灣市場能盡量平穩。（編輯：潘羿菁）1130816

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