2024亞太區域網路治理論壇 助攻台灣拓展數位外交

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）數位發展部長黃彥男今天出席「亞太區域網路治理論壇」時表示，亞太區域網路治理論壇（APrIGF）是亞太區域網際網路公共政策領域最重要的年度活動，有助於拓展台灣數位外交，並提升國際能見度。

2024年APrIGF由數發部、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）及台灣網路治理論壇（TWIGF）共同主辦。今年APrIGF是台灣繼2016年以來，第2度爭取到主辦權，會議成果並將於聯合國IGF進行報告與分享。

副總統蕭美琴今天特別到場致詞，歡迎各國嘉賓與會，並分享台灣數位發展與網路治理模式。黃彥男則表示，數位經濟是台灣未來經濟成長的主要動力，台灣擁有得天獨厚的戰略地位，是亞太網路連結重要樞紐，數發部將在網路永續發展政策原則下，結合APrIGF 2024探討的「安全與信任」、「韌性」、「網路相互操作性」及「新興科技的倫理治理」4個主題，期盼透過亞太區域共同合作，加速各行各業的數位轉型。

黃彥男指出，數發部在積極規劃、協助及打造數位經濟超級高速公路的目標下，將持續建構健全且負責任的網際網路治理框架；另一方面，技術開發和應用過程中，仍應平衡創新與社會責任，保障公民的數位權利和隱私。

APrIGF 2024將舉行37場次的分組座談，匯集超過63國近千名網路專家，包括政府機關、研究機構、公民團體、民間企業等單位代表，共同探討網路安全、AI及創新、網路韌性、內容治理等網路治理問題。

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另外，台灣人權促進會、司法改革基金會、網際網路名稱及號碼指配機構（ICANN）、亞太網路資訊中心（APNIC）、網際網路協會（ISOC）、Access Now、EngageMedia等國內外著名NGO，以及Google、LINE、Meta、Microsoft等國際知名企業，均共襄盛舉。

APrIGF於2010年由新加坡、台灣、澳洲、日本及香港共同發起，首屆APrIGF論壇由香港舉辦，至今每年吸引世界各國數百名產官學研與公民團體代表與會，為亞太地區網路治理的年度盛事。（編輯：楊蘭軒）1130821