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台亞：8吋氮化鎵元件進入試量產階段 盼明年貢獻營收

2024/8/27 16:56（8/27 17:06 更新）
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台亞27日舉行法人說明會，董事長李國光（中）表示，旗下冠亞半導體公司已成功完成首條月產能2000片的8吋氮化鎵生產線設備安裝及調試，並啟動了首套有機金屬化學氣相沉積法（MOCVD）磊晶設備的小規模量產。右為台亞總經理蔡育軒、左為台亞子公司星亞總經理李柏龍。中央社記者潘智義攝 113年8月27日
台亞27日舉行法人說明會，董事長李國光（中）表示，旗下冠亞半導體公司已成功完成首條月產能2000片的8吋氮化鎵生產線設備安裝及調試，並啟動了首套有機金屬化學氣相沉積法（MOCVD）磊晶設備的小規模量產。右為台亞總經理蔡育軒、左為台亞子公司星亞總經理李柏龍。中央社記者潘智義攝 113年8月27日
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（中央社記者潘智義新竹27日電）台亞董事長李國光表示，旗下冠亞半導體公司已成功完成首條月產能2000片的8吋氮化鎵生產線設備安裝及調試，並啟動了首套有機金屬化學氣相沉積法（MOCVD）磊晶設備的小規模量產。

台亞今天舉行法人說明會，李國光指出，首批採有機金屬化學氣相沉積法生產，8吋氮化鎵650V HEMT元件已進入試產測試階段，目標在2024年第4季前完成產品驗證，並預計2025年開始貢獻營收。

台亞生產碳化矽的子公司積亞，預計明年月產能5000片到7000片，並將在今年11、12月公布竹南銅鑼廠之外，適合設置新廠地點，新廠量產後月產能也將可望再從7000片往上擴增，將達2萬至4萬片。

李國光解釋，台亞近年資本支出很大，也因此影響獲利表現，但會努力縮短轉型時間，但產品通過客戶認證後，營收也可望提升，2025年碳化矽新產能開出，營收會有較明顯成長，但2024年仍以台亞本身的感測元件為主要營收來源。

台亞總經理蔡育軒說明，上半年感測元件的產能利用率約52%，下半年產能利用率約60%至70%，營收可望提升。另外，12月將配合台電歲修，影響2個廠營運2至5天。

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台亞子公司星亞視覺原預計今年6月25日掛牌，但延至8月29日以每股45元價格重返興櫃掛牌交易；星亞總經理李柏龍表示，訂單能見度超過7個月，連明年3月都已敲定，對今年下半年營運看法樂觀，營收、毛利都可望較去年同期成長，明年營運也樂觀期待。

台亞統計，上半年營收新台幣20.4億元，年增10.5%；其中發射、感測元件較去年同期成長近13%，而功率元件則成長16%。蔡育軒表示，主要是受益於2024年人工智慧（AI）熱潮擴大進入智慧生活應用，各類相關需求隨之成長。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130827

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搶攻戶外廣告商機 星亞6/25每股45元登錄興櫃台亞旗下積亞半導體進入產品量產 8月交貨
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