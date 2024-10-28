本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股5/300
首頁 / 證券

權值股無力 台股跌150點收23198點

2024/10/28 13:43（10/28 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北股市28日開高震盪走低，隨著權值股、電子族群及中小型股轉弱，加權指數盤中翻黑、跌破23200點，終場收在23198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%，成交值新台幣3282.75億元。中央社記者徐肇昌攝 113年10月28日
台北股市28日開高震盪走低，隨著權值股、電子族群及中小型股轉弱，加權指數盤中翻黑、跌破23200點，終場收在23198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%，成交值新台幣3282.75億元。中央社記者徐肇昌攝 113年10月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北28日電）台股今天開高震盪走低，隨著權值股、電子族群及中小型股轉弱，加權指數盤中翻黑、跌破23200點，終場收在23198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%，成交值新台幣3282.75億元。

晶圓代工廠台積電早盤最高漲至1080元，終場收在1050元、下跌1.41%；鴻海同樣開高走低，以215元作收，下跌0.46%。

人工智慧（AI）概念股弱勢整理，廣達收平盤310元，緯創下挫1.3%、收113.5元，英業達跌1.94%、收45.4元。（編輯：楊凱翔）1131028

#英業達
#鴻海
#台股
#台積電
#收盤
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電回測平盤 台股盤中翻黑跌破23200點
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：