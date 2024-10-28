權值股無力 台股跌150點收23198點
2024/10/28 13:43（10/28 14:41 更新）
（中央社記者吳家豪台北28日電）台股今天開高震盪走低，隨著權值股、電子族群及中小型股轉弱，加權指數盤中翻黑、跌破23200點，終場收在23198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%，成交值新台幣3282.75億元。
晶圓代工廠台積電早盤最高漲至1080元，終場收在1050元、下跌1.41%；鴻海同樣開高走低，以215元作收，下跌0.46%。
人工智慧（AI）概念股弱勢整理，廣達收平盤310元，緯創下挫1.3%、收113.5元，英業達跌1.94%、收45.4元。（編輯：楊凱翔）1131028
- 2024/10/28 15:06
- 2024/10/28 13:54
- 2024/10/28 13:54
- 權值股無力 台股跌150點收23198點2024/10/28 13:43
- 2024/10/28 10:53
- 2024/10/28 09:11
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台積電回測平盤 台股盤中翻黑跌破23200點