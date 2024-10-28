台積電翻黑 台股開高走低收跌150點失守10日線

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（中央社記者吳家豪台北28日電）台股今天開高震盪走低，隨著權值股、電子族群及中小型股轉弱，加權指數盤中翻黑、跌破23200點，終場收在23198.07點，下跌150.38點，跌幅0.64%，失守10日線約23299點，成交值新台幣3282.75億元。

電子類股指數今天下挫0.96%，金融類股指數下跌0.12%。傳產族群相對撐盤，塑膠類股終場上揚2.38%，營建漲0.69%，鋼鐵漲0.37%，航運漲0.32%。代表中小型股的櫃買指數跌1.16%。

權值股開高走低，晶圓代工廠台積電早盤最高漲至1080元，終場收在1050元、下跌1.41%；鴻海以215元作收，下跌0.46%。

輝達（NVIDIA）將於11月20日公布財報，人工智慧（AI）概念股弱勢整理，廣達收平盤310元，緯創下挫1.3%、收113.5元，英業達跌1.94%、收45.4元。

星宇航空興櫃轉上市第2個交易日表現低迷，盤中重挫逾8%，終場以29.15元作收、跌幅5.2%，成交量超過8.5萬張。

遊戲營運商歐買尬及旗下第三方支付業者綠界科技日前宣布，與3A遊戲大作「黑神話：悟空」代理商泰坦育樂簽訂戰略合作協議，將推廣泰坦育樂代理的多款遊戲。今天歐買尬盤中攻漲停113.5元鎖住，成交量超過4000張。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪指出，在美國總統大選前夕，市場認為選舉結果仍有不確定性，導致台股呈現盤整格局，預期大選結束後才會有比較明朗走勢，本週可關注蘋果財報對供應鏈的影響。（編輯：楊蘭軒）1131028