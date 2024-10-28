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美大選倒數 法人：台股短線震盪、關注科技股財報

2024/10/28 08:30
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（中央社記者吳家豪台北28日電）美國即將舉行總統大選，市場氛圍保守，美股25日互有漲跌。本土投顧法人指出，距離11月5日美國大選剩下約一週時間，選情白熱化且不確定性高，短線台股容易出現震盪整理，接下來可關注美股重量級科技股財報表現。

美股道瓊工業指數25日終場下跌259.96點，或0.61%，收在42114.40點；標準普爾500指數下跌1.74點，或0.03%，收在5808.12點；以科技股為主的那斯達克指數上漲103.12點，或0.56%，收在18518.61點；費城半導體指數上漲55.221點，或1.07%，收在5212.832點。

台股25日終場上漲155.93點，收在22348.45點，中止連3黑，成功收復10日線約23277點，成交值新台幣3004.72億元。台股上週下跌138.82點，週線翻黑、終結連2紅。籌碼部分，外資25日轉為買超179.15億元，三大法人合計買超180.11億元。

產業訊息方面，長榮航空總經理孫嘉明27日受訪表示，明年客運量價持穩，貨運續強，農曆春節9天連假，以東北亞、歐洲銷售最旺，長榮航著手新千歲、松山增班，青森則會復航。

晶圓代工廠台積電26日舉辦運動會，創辦人張忠謀出席致詞表示，台積電今年又是破紀錄的一年，但是最嚴峻的挑戰就在眼前，台積電已經真正成為兵家必爭之地。

被動元件廠華新科日前部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，媒體報導，駭客組織宣稱握有華新科150GB機密資料，華新科若不交付贖金，將在10月31日公開資訊。華新科表示，所有資料均有備份，營運不受影響，將向調查局報案。（編輯：楊凱翔）1131028

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