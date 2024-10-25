星宇航空掛牌上市 首日早盤股價漲逾49%
2024/10/25 09:43（10/25 13:58 更新）
（中央社記者江明晏台北25日電）星宇航空今天以每股新台幣20元掛牌上市，早盤股價衝上29.95元，漲幅逾49%，星宇董事長張國煒表示，公司可以在這麼快時間內上市，讓外界感到非常傳奇，這都是來自於全體員工努力打拚。
星宇航空今天舉行掛牌上市典禮，由董事長張國煒與主管高層共同主持。
張國煒表示，星宇成立至今6年，開航到現在已經4年多，中間還有2年疫情，「實際上一路走來的風風雨雨，就像今天外面的風雨一樣」，但星宇航空不畏艱難，一路走進證交所。
他笑著說，「沿路風雨交加，我們面不改色，非常不要臉地就走進來」，台灣航空史很長，可是家數並不多，星宇航空可在這麼快時間內上市，讓外界感到非常傳奇，這都是來自於全體員工努力打拚。
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星宇航空在競拍張數、得標總金額，皆為目前市場上最大規模，上市申購部分，總計申購3天，累計共160萬7558筆，創台股新高，為今年唯一突破百萬筆申購的上市案。
此外，星宇航空上市也掀起航空股的比價效應，華航、長榮航近期股價漲勢凌厲，外資也屢屢回補買超，而台灣虎航將在11月5日舉辦改列上市前業績發表會，台灣「航空四雄」將全數晉升為上市股。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1131025
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