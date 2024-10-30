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蕭副總統：AI要成為資安助力 而非資安破口

2024/10/30 12:27（10/30 14:16 更新）
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副總統蕭美琴（圖）30日在台北松山文創園區出席2024 HITCON Enterprise台灣駭客年會企業場開幕式，進場時向與會者揮手致意。中央社記者郭日曉攝 113年10月30日
副總統蕭美琴（圖）30日在台北松山文創園區出席2024 HITCON Enterprise台灣駭客年會企業場開幕式，進場時向與會者揮手致意。中央社記者郭日曉攝 113年10月30日
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（中央社記者江明晏台北30日電）副總統蕭美琴今天出席台灣駭客年會時表示，在AI革命年代，如何讓AI成為資安的助力，而非破口，有賴各界共同努力；台灣是全球高科技生產重鎮，更是資安風險第一線，要提升整體資安防護力，讓高科技產業更願意投資台灣。

「2024台灣駭客年會企業場開幕式暨HITCON Cyber Range企業藍隊競賽」，今天在台北松山文創園區登場。

蕭副總統出席並致詞表示，20年前，駭客年會是個地下聚會，現在不但能制度化、全面化，更成為國家重要的資產之一，成為亞洲地區知名的資安盛會。

今年台灣駭客年會的主題是「從人類到AI，融合駭客精神」，蕭副總統說，最近台灣有很多AI的討論，她有一次參加SEMICON（國際半導體展）的貴賓晚宴，與會者都在討論，輝達創辦人黃仁勳提過的Digital Twin（數位分身）概念。

蕭副總統笑說，「有一天也許是由我的分身來參加活動，但是如果分身被駭，可能會做一些讓我難以接受的事情，要嘛很丟臉，不然就是很邪惡；所以資安更為關鍵、更為重要。」

她表示，在AI的革命年代，如何讓AI技術在發展過程中，確實符合人類的利益，讓AI成為網路資安的助力，而不是資安的破口，有賴各界共同努力，讓台灣在科技、AI領域都走在世界前端。

蕭副總統指出，台灣位處國際的地緣政治熱區，同時也是全球高科技的生產重鎮，更是身處資安風險的第一線，所以台灣一方面是非常好的試煉場域，但也有很大的壓力，要提升整體資安防護能力，維護供應鏈的安全與服務，讓世界的高科技產業更能夠信賴、願意投資台灣。

她指出，總統賴清德成立全社會防衛韌性委員會，其中一個主軸就是資安，資安不只涉及資通訊，也涉及運輸、金融、網路安全，以及所有台灣人的資產安全，全社會防禦韌性當中的資通、金融和經濟產業需要各界共同投入與政府合作。

蕭副總統說，「台灣已經成為全球資安生態系當中，不可缺少的一塊拼圖」，透過制度化支持的實地演練，相信更能提升面對挑戰的能量；政府也將持續推動資安相關的政策輔導「資安產業化」，同時推動「產業資安化」。（編輯：楊蘭軒）1131030

副總統蕭美琴（圖）30日在台北松山文創園區出席2024 HITCON Enterprise台灣駭客年會企業場開幕式，並應邀上台致詞。中央社記者郭日曉攝 113年10月30日
副總統蕭美琴（圖）30日在台北松山文創園區出席2024 HITCON Enterprise台灣駭客年會企業場開幕式，並應邀上台致詞。中央社記者郭日曉攝 113年10月30日
副總統蕭美琴（中）30日到松山文創園區出席2024 HITCON Enterprise台灣駭客年會企業場開幕式，與數發部長黃彥男（右2）等與會貴賓合影。中央社記者郭日曉攝 113年10月30日
副總統蕭美琴（中）30日到松山文創園區出席2024 HITCON Enterprise台灣駭客年會企業場開幕式，與數發部長黃彥男（右2）等與會貴賓合影。中央社記者郭日曉攝 113年10月30日
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