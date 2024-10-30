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駐澳代表推動台澳生技合作 深化雙邊產學研交流

2024/10/30 14:17
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（中央社記者楊淳卉雪梨30日專電）「台澳科學及技術合作協議」今年5月簽署後，駐澳大利亞代表徐佑典持續促成台澳生技合作，他今出席於墨爾本舉辦的澳大利亞生技展（AusBiotech）及與澳方產業領袖會議，針對臨床試驗合作、生技創新研發等交流。

「台澳科學及技術合作協議」簽署後，生物科技成為台澳科研合作重點領域之一。今年，共有11家台灣生技企業參與今起於墨爾本會展中心舉行的「2024澳大利亞生技展（AusBiotech）。徐佑典今也親臨台灣館開幕式並致詞。

徐佑典強調，台灣在生物技術的創新和研發具有相當優勢，尤其在疫苗、精準醫療和製藥技術等領域進展備受國際重視。澳洲是生技研發重要夥伴國家，台澳雙方每年定期在亞洲生技大會（BIO Asia）及「澳大利亞生技展」中互派企業參展，包括21家澳商也在今年7月下旬到台灣參展，共同展示科研創新成果，展現台澳關係新動能。

此外，南部科學園區自成立以來，已成為國內生技產業發展重要基地，去年度生技產業營業額更超過新台幣120億元。徐佑典特別感謝國科會南科管理局，今年首次派遣生技團隊到墨爾本參與澳大利亞生技展，由南科管理局副局長林秀貞率領建誼、景岳、生展、鴻曜、創甡等5家園區企業參展，充分展現南科在精準健康產業科技能量。

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徐佑典表示，此次參展不僅促進雙邊交流，更希望藉此探索與澳大利亞生技企業合作契機，期盼為台灣企業開拓市場商機。

徐佑典並與澳大利亞生技協會副執行長郝蘭德（Rosanne Hyland）等澳方產業領袖進行重要會議，針對臨床試驗合作、生技創新研發等議題進行深入交流，促成雙方在技術交流取得實質成果，也讓澳洲生技企業進一步了解台灣市場潛力。（編輯：韋樞）1131030

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台澳生物科技論壇 展現生技創新合作潛力駐澳代表會晤塔州副州長 加強貿易投資合作
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