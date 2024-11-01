台積電穩住千元關卡 台股殺低反彈收跌40點

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）台股今天上下震盪達597.04點，最低下挫588點回測季線約22238點支撐；不過台積電守住千元關卡、權值股回神，航運族群強勢反彈，台股終場下跌40.35點，收22780.08點，留下206.99點的長下影線。

今天台股成交值擴增為新台幣4105.854億元，電子股終場小跌0.36%，金融下挫0.65%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群翻紅勁揚0.72%，電機機電小漲0.54%，航運勁揚3.47%；中小型股為主的櫃買OTC指數翻紅上漲0.27%。

權王台積電終場收1025元、小跌0.49%，鴻海收208元、跌1.65%，聯發科收平盤1290元，日月光投控收154元、跌1.91%，台達電收390.5元、跌3.34%。

AI伺服器概念股廣達收305元、漲0.49%，緯穎收1865元、跌2.1%，緯創收115元、漲3.6%。

航運股今天強勢反彈，貨運三雄長榮收213元、漲3.65%，陽明收70元、漲5.42%，萬海收漲停94.2元。

台新主流基金經理人沈建宏表示，下週國際股市和台股聚焦美國總統大選，以及美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將召開利率決策會議，攸關美國降息動向。

沈建宏指出，市場持續關注AI晶片及系統量產上市時程和供應鏈議題，台美重量級企業財報與未來營運展望、中國刺激股市與經濟措施後續等。

從基本面來看，沈建宏表示，電子業預計可望受惠AI新晶片及科技新品出貨帶動，市場也預期2025年台股企業獲利可續成長，有利台股後市表現。

觀察類股族群，沈建宏建議，可留意AI相關成長受惠股、光通訊供應鏈、生技、重電、低軌衛星、IC設計族群及高股息殖利率概念股等。（編輯：張良知）1131101