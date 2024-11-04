美國愛達荷州長拜會經部 郭智輝促台美半導體AI合作

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（中央社記者劉千綾台北4日電）美國愛達荷州州長李睿德率領經貿考察團訪台並於今天拜會經濟部長郭智輝。經濟部發布新聞稿指出，部長郭智輝提到，台灣與愛達荷州在半導體及AI有合作空間，期盼持續深化彼此經貿關係。

愛達荷州州長李睿德（Brad Little）伉儷3日至6日率經貿考察團訪台，這是李睿德上任以來第3次訪問台灣。

經濟部國際貿易署晚間發布新聞稿表示，郭智輝今天接見美國愛達荷州州長李睿德等人，誠摯歡迎李睿德就任州長後第3次訪台，雙方也針對如何進一步深化台灣與愛達荷州互利互惠經貿夥伴關係深入交流。

郭智輝表示，總統賴清德就任後積極發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等五大信賴產業，與愛達荷州在半導體及AI有合作空間。

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李睿德表示，台灣與愛州農業、食品製造業、科技及教育等關係緊密，樂見雙方業者在經貿領域持續交流互動。

貿易署表示，台灣與愛達荷州關係長久且緊密，2023年雙方貿易總額達13.27億美元，主要進出口產品集中在電腦、電子產品，愛達荷州自1988年在台設立亞太區辦事處。此次李睿德率團來訪，除慶祝台灣與愛達荷州姐妹關係40週年，亦盼透過交流，共同努力深化雙方經貿夥伴關係。（編輯：潘羿菁）1131104