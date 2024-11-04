中油工會質疑新四輕移至菲律賓 經部：尚須可行性評估

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（中央社記者曾智怡台北4日電）經濟部長郭智輝拋出石化業移往菲律賓構想，遭台灣石油工會理事長陳嘉麟抨擊。經濟部回應，中油赴國外投資仍須可行性評估，郭智輝最關切的是中油花錢投資後，面對中國大量擴產局勢，可否維持產品競爭力。

中油今天舉行新任董事長方振仁、總經理張敏布達典禮，中油工會理事長陳嘉麟在致詞時表示，經濟部長郭智輝未親自前往，中油前任董事長李順欽也未現身，且李順欽未被通知人事安排，都是看外界報導才得知，因此替他抱不平，「經濟部可以做得更好」。

經濟部表示，台灣中油近3次董事長總經理交接典禮，有2次由次長出席監交，都是代表經濟部表達祝福，「對郭部長來說，手心手背都是肉」，台電中油肩負社會重責，沒有孰重孰輕，一樣重要。

經濟部補充，111年4月董事長李順欽、總經理方振仁就任時，是時任經濟部長王美花出席；108年3月4日董事長歐嘉瑞上任是時任次長曾文生出席；106年11月6日董事長戴謙就任為時任次長龔明鑫出席。

經濟部指出，部長郭智輝今天因需要接見外賓並主持會議，因此委請次長連錦漳出席監交儀式，僅是行程時間剛好衝突。事實上，10月中油深層地熱開鑽，郭智輝也到宜蘭參與感謝，同時自費宴請第一線鑽井團隊，表達對工作人員辛勞的謝意。

對於李順欽未現身布達典禮，方振仁接受媒體訪問表示，當然非常希望李順欽能出席，但最終仍須尊重其個人意願；他也強調，「石油公司的大門永遠為退休同仁敞開，歡迎他們隨時回來」。

另一方面，今年5月13日行政院核定原則同意經濟部所報中油新四輕投資計畫，並指示中油儘速與高雄市政府達成減排共識再推動。

陳嘉麟指出，近期郭智輝在立法院接受媒體採訪都提到，台灣電力以及石化海外布局的可能，「部長回答的態度與觀念令人憂心」，因台灣仍須保有一定能力。他強調，中油不只背負政策任務，經濟部作為決策者，不僅要帶領中油走向未來，更要照顧員工工作權，他也曾明確向郭智輝表示，「新四輕移往菲律賓是會有阻力的」。

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對於中油的投資規劃，經濟部認為，應注意地方政府的減碳要求，與在地妥善溝通；至於是否赴國外投資，應回到公司的可行性評估而定，郭智輝過去是企業經營者，他最關切的是中油花錢投資之後，面對中國大量擴產的國際情勢，可否維持產品的競爭力。

經濟部強調，感謝前董事長李順欽多年來為中油努力，從三接工程到煉製轉型，「感謝中油老兵為中油打拚的辛勞」，此次公司董事長總經理皆由內部升任，代表世代接班，也是政府對中油專業的肯定，讓中油業務推動持續穩定順利。（編輯：潘羿菁）1131104