郭智輝：雲豹為了炒股票 講了很多不該講的話

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（中央社記者劉千綾台北6日電）日前經濟部提出菲律賓買綠電計畫，國民黨立委張嘉郡今天在立院質疑是否與雲豹能源有關。經濟部長郭智輝澄清，雲豹能源是向經濟部登記的公司，並非經濟部所屬公司，也不是經濟部支持的公司，「雲豹是為了炒股票，講了很多不應該講的話。」

近來經濟部提出菲律賓買綠電計畫後，市場又傳出輝達提出要百億度綠電投資條件說，引發熱議。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會報告並備質詢，民進黨立委賴瑞隆質詢時關切輝達百億度綠電的需求是否為假消息。

郭智輝回應，輝達提出百億綠電的議題是假命題，有委員質詢提出相關的討論也沒有錯；至於輝達百億度綠電需求的議題，是因為某個廠商想要炒作股票，才發布相關訊息。

郭智輝強調，經濟部和國際大廠都有相關連繫，會充分滿足業者投資的水電和土地等需求，這是經濟部的職責，經濟部後續也正式發文給輝達詢問，輝達的回應內容日前已發布新聞稿讓外界了解。

此外，國民黨立委張嘉郡質詢時表示，經濟部提出到菲律賓買綠電的計畫，是否和雲豹能源有關。郭智輝澄清，雲豹能源是向經濟部登記的公司，並非經濟部所屬公司，也不是經濟部支持的公司，「雲豹是為了炒股票，講了很多不應該講的話。」

日前傳出輝達提百億度綠電投資條件引發熱議，經濟部3日透過新聞稿表示，已主動聯繫輝達，輝達澄清目前沒有要100億度綠電計畫，而且輝達在台投資均順利執行中，包含高雄建置國內算力最大的AI超級電腦Taipei-1，未來將完全使用綠電，並已取得所需電量。（編輯：林淑媛）1131106