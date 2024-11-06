遭經長點名 雲豹能源：絕無炒股情事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北6日電）針對經濟部長郭智輝今天在立法院一席「雲豹是為了炒股票，講了很多不應該講的話」，雲豹能源發布聲明表示，絕無炒股情事，主管機管金管會可詳察，對於炒股的說法感到沉痛與遺憾。

雲豹能源指出，自2016年成立以來，雲豹能源專注綠能本業並深耕台灣，落實企業社會責任，長期致力於公益行動，同時恪守本份、遵守法規。

郭智輝今天在立法院指稱「雲豹能源為炒股，講很多不該講的話」，雲豹能源下午發出聲明強調，公司營運及資金運用一切正常，財報均為公開資訊，可供大眾檢視。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雲豹能源表示，為維護公司聲譽與股東權益，避免不實謠言誤導投資大眾而影響股價，特此澄清絕無透過炒作股票作為企業獲利的工具，金管會可詳察，絕無炒股的情事，對此番說法表達沉痛與遺憾。

有關菲律賓投資一事，雲豹能源表示，隨世界供應鏈對綠電需求提升，多年前便積極拓展海外事業計畫，配合南進政策加速布局，近年將台灣發展再生能源模式快速複製到日本、越南、菲律賓、泰國、印尼等海外市場並成功發展，絕無政府赴菲買綠電建議來自「雲豹專家」一說。（編輯：林淑媛）1131106