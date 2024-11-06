創見：記憶體供應商減產 明年市況可望好轉

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（中央社記者張建中台北6日電）記憶體模組廠創見資訊董事長束崇萬今天表示，下半年動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場供過於求，預期在供應商減產下，明年市況可望好轉。

創見今天舉行媒體交流會，束崇萬說，第3季是比較艱難的一季，因為記憶體產業供過於求，價格跌非常多，創見受到庫存損失影響。

創見第3季本業營業淨利新台幣4.5億元，較第2季減少16.4%，稅後淨利3.48億元，季減51.4%，每股純益約0.81元。

束崇萬表示，市場庫存依然非常多，需要時間消化，第4季記憶體市場依然供過於求，不過，隨著供應商紛紛減產，轉進更高階產品，預期明年市況可望好轉。

束崇萬指出，創見目前工業控制相關產品比重約6成，未來將持續採取差異化策略；創見產品全數在台灣生產，因為台灣人員素質比中國大陸高。

對於中國積極發展記憶體領域，束崇萬說，對於市場可能會有影響，中國廠商市占率會增加，技術也會逐步提升，不過預期中國記憶體廠2至3年內仍將以低階消費市場及內需市場為主，對於整體半導體或電子業影響應有限。

束崇萬表示，歐美國家對於中國祭出禁令，可能減緩中國記憶體廠的成長，降低其競爭力，台灣廠商可望因而受惠。

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市調機構集邦科技今天發布新聞稿，說明DRAM最新市況，資深研究副總經理吳雅婷說，DRAM第4季價格動能弱化，因部分供應商營運獲利後規劃新增產能，預估2025年DRAM位元產出將增加25%，增幅可能高於今年，若需求不如預期，供應商恐面臨跌價壓力。

對於美國總統大選，束崇萬表示，美國總統大選對於半導體、記憶體廠商影響有限，台灣在科技業具有競爭優勢，不管美國總統是誰，台灣電子業還是有很多發揮空間。（編輯：楊凱翔）1131106