川普勝選馬斯克押對寶 特斯拉股價大漲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國共和黨總統當選人川普將再度入主白宮，他的金主億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下電動車大廠特斯拉今天美股盤中股價大漲。

美聯社報導，特斯拉（Tesla）今天美股盤中股價大漲13%，反觀與其競爭的電動車公司股價挫跌。

川普社群平台Truth Social的母公司「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group）今天盤中股價也隨之勁揚。

根據美聯社，「川普媒體與科技集團」財報顯示，該公司上季虧損1920萬美元，但其股價今天揚升，可能是因為川普擊敗民主黨總統候選人賀錦麗，奪回他的總統寶座，而不是因為公司獲利前景。（譯者：陳正健）1131107