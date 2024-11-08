中國手機需求不振 穩懋第3季獲利較第2季腰斬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北8日電）中國智慧型手機市場需求疲弱，砷化鎵大廠穩懋今天公布第3季營收新台幣43.47億元，年增4.3%，季減12.3%；稅後純益2.28億元，比去年同期大幅成長5.7倍，但較第2季縮水52.9%，創下近1年新低，單季每股純益0.54元。

獲利率方面，穩懋第3季毛利率21.58%，比去年同期下滑0.49個百分點，更較今年第2季大降5.66個百分點，創下近5季新低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

穩懋日前法說會表示，中國手機市場需求持續不振，雖然手機客戶的庫存水位已較2023年上半年健康許多，但由於地緣政治、經濟下行等因素，影響需求復甦力道。穩懋保守預估第4季營收將較第3季再下滑mid-teens（15%左右）。

隨全球智慧型手機市場的疫後庫存調整去年下半年告一段落，去年底到今年上半年，穩懋營運明顯改善，今年前3季稅後純益11.2億元，比起去年同期淨損4.64億元轉虧為盈，今年前3季每股純益2.64元。（編輯：楊蘭軒）1131108