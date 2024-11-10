今年前3季金融三業大賺8854億 創歷年同期新高

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（中央社記者謝方娪台北10日電）今年資本市場多頭，助攻金融三業獲利攻高，金管會統計，今年前3季金融三業稅前淨利達新台幣8854.18億元，創歷年同期新高，且已賺近2021年歷史最高紀錄的95%，全年有望改寫新高。

金管會對外揭露金融三業稅前淨利，統計基礎涵蓋銀行業、保險業及證券期貨投信業；其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

金管會公布最新統計顯示，在資本市場暢旺下，今年前3季金融三業稅前淨利合計達8854.18億元，改寫歷年同期新高，不僅年增達30.89%，更早已超越2023年及2022年全年稅前淨利。

若相比2021年全年金融三業稅前淨利創下的逾9360億元歷史最高紀錄，今年前3季金融三業已賺近2021年全年稅前淨利的95%。若今年第4季股匯市持穩、金融三業獲利不回吐，全年將有望改寫歷史新高。

金融三業中，以銀行業今年前3季稅前淨利達4528.5億元、獲利貢獻比過半扮演要角。背後主因金融市場行情熱絡，挹注國銀財管手續費收入，另信用卡及放款手續費收入亦雙雙成長，推升本國銀行前3季稅前淨利達4206.8億元，創史上同期新高，進而推升全體銀行業獲利。

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保險業方面，雖然新台幣兌美元9月持續走揚，讓壽險業再出現匯損，但在積極實現資本利得下，壽險業9月仍轉虧為盈，前3季稅前淨利達2939億元；產險業因業務承保利益成長，前3季稅前淨利達221億元。合計保險業今年前3季稅前淨利達3160億元，年增近7成。

受惠今年台股價量齊揚，證券期貨投信業獲利表現同步繳出佳績，今年前3季稅前淨利達1165.68億元，年增53.06%，其中以券商獲利最大宗，因經紀、自營及承銷業務全面成長，券商前3季稅前淨利達912.28億元，年增57.04%。（編輯：潘羿菁）1131110