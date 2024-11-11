蕭副總統：AI革命創造新機會 推動百工百業數位轉型

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（中央社記者劉千綾台北11日電）副總統蕭美琴今天表示，面對AI硬、軟體等創新需求，全世界都會想到台灣，AI革命時代來臨，不僅替台灣創造新的機會，也帶來挑戰，政府將持續推動百工百業數位轉型，並鎖定5大信賴產業，盼搶攻下世代全球產業發展優勢。

蕭副總統今天出席第78屆工業節慶祝大會致詞表示，讓工商業界放心、促進經濟繁榮是政府的使命和責任，政府會繼續努力，讓大家一起讓台灣更安定、社會更和諧，讓產業在資源充裕、國際信任的環境持續往前。

蕭副總統表示，她去年11月從美國回台灣，這一年以來，更加了解百工百業在台灣扮演不可或缺的角色，無論是透過參觀展覽、拜訪企業等，深刻感受到台灣民間活力、以及企業走向世界的決心。

蕭副總統表示，近年國際政經情勢變動快速，台灣產業在良好基礎下展現強大的韌性。根據瑞士洛桑管理學院（IMD）發表的世界競爭力年報，台灣在人口超過2000萬人的經濟體中，連續4年排名蟬聯世界第1，顯示國際社會對台灣社會展現的高度評價。

在國際組織參與方面，蕭副總統表示，因應地緣政治變化和潛在風險，台灣積極加入區域經濟整合組織，近年分別與英國、加拿大簽署貿易夥伴關係協議，也和美國建立經濟繁榮夥伴對話，台美21世紀貿易倡議第一階段將落實，即將展開第2階段談判。

她指出，台灣也和越南、菲律賓等新南向國家更新投資保障協定，持續替產業開拓發展空間，站穩國際供應鏈的關鍵角色。

國際AI趨勢推升應用需求，蕭副總統表示，無論是AI硬體或軟體等創新需求，全世界都會想到台灣，AI革命時代來臨不僅替台灣創造新機會，也帶來挑戰，除了高科技產業發展，政府也將持續推動百工百業數位轉型，讓台灣企業成為全世界值得信賴的夥伴。

蕭副總統表示，半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等5大信賴產業是下個階段的重點發展，運用台灣既有的半導體和IC產業優勢，透過導入AI技術，有助於搶攻下世代全球產業的發展優勢，並驅動百工百業發展。

面對產業關切的勞動人力調整、水電能源等議題，蕭副總統表示，AI革命也帶來許多新的解方，相信未來透過台灣人的創意，可以成為這些問題的解決者。

因應2050年淨零轉型，蕭副總統表示，總統賴清德成立國家氣候變遷對策委員會，透過多元討論和合作，加速台灣達成淨零碳排；工總也響應政策，成立產業碳中和聯盟，雖然傳統產業的挑戰比較艱鉅，但台灣作為全球供應鏈的關鍵角色，相信利用科技優勢、搭配政策資源，將協助產業達成減碳目標。（編輯：蘇志宗）1131111