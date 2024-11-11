英業達：明年營收估個位數成長 AI伺服器占比4成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）代工廠英業達總經理蔡枝安今天說，今年第4季將是全年營收最高的一季，2025年展望正向，人工智慧（AI）伺服器有望持續成長，但通用型伺服器需求下滑，預估英業達明年營收將個位數成長。

英業達企業電腦事業群總經理林書如表示，英業達AI伺服器今年營收占比約20%至30%，2025年預計上看30%至40%。因為2023年基期較低，英業達AI伺服器今年營收大幅成長2.5倍到3倍，明年推估將成長60%。

林書如提到，針對輝達（NVIDIA）GB200系列AI伺服器，英業達各項產品都有準備，最快明年第1季開始出貨，審慎樂觀看待未來相關需求。

英業達今天召開法人說明會，公布第3季財報，合併營收約新台幣1638.15億元，季增6%，年增21%；營業利益31.61億元，季增22%，年增47%；稅後淨利19.97億元，季增10.3%，年增6.6%；每股盈餘0.56元。

今年前3季英業達累計營收約4484.8億元，年增16%；營業利益78.99億元，年增61%；稅後淨利48.97億元，年增18%；每股盈餘1.37元。（編輯：楊蘭軒）1131111