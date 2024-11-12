本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
廣東珠海昨晚汽車無差別撞人逾10死近百傷 62歲駕駛行凶動機待查
首頁 / 產經

堡達攻幹細胞培養 日本自動化設備進駐

2024/11/12 10:50（11/12 11:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
被動元件代理商堡達積極布局幹細胞培養技術，12日上午舉行日本SINFONIA幹細胞自動化培養設備進駐發表會，董事長陳家裕出席致詞。中央社記者鍾榮峰攝 113年11月12日
被動元件代理商堡達積極布局幹細胞培養技術，12日上午舉行日本SINFONIA幹細胞自動化培養設備進駐發表會，董事長陳家裕出席致詞。中央社記者鍾榮峰攝 113年11月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）被動元件代理商堡達積極布局幹細胞培養自動化技術，今天上午宣布日本SINFONIA幹細胞自動化培養設備進駐台北生技園區的共同實驗室，SINFONIA在台業務正式啟動。

堡達董事長陳家裕今天出席設備進駐發表會表示，堡達今年中取得日本授權，SINFONIA智慧細胞處理系統設備在10月已進駐台北生技園區共同實驗室。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳家裕指出，後疫情時代經濟發展，加速自動化設備和AI人工智慧應用，堡達近年布局產品優化及企業轉型，積極引進自動化技術，並布局幹細胞培養，促進台灣再生醫學多元發展，提升生技醫療產業研發量能。

根據資料，堡達近年新增CO2熱泵及幹細胞自動化培養設備開發等事業，從以往貿易代理為主的業務形態，跨向合作製造，從零件供應進入到系統整合。堡達先前已引進Panasonic幹細胞自動培養系統。（編輯：張良知）1131112

#日本
#堡達
陳家裕
堡達：切入AI伺服器供應鏈 明年AI業績看增15%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：