台電小額綠電首賣自建離岸風電 得標者冬季可加購

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（中央社記者劉千綾台北12日電）台電再度開賣小額綠電，並首次將離岸風電納入銷售標的，結合用戶用電特性，設計2種主商品、各6款組合，總額2000萬度綠電，明天上架競標。此外，得標者可加購冬季綠電，台電也規劃彈性購買機制，並開放總公司代表分公司競標。

去年台電首度以南鹽光電與彰濱光電等自建光電案場所發綠電為標的，開賣小額綠電。台電今天發布新聞稿表示，今年擴大銷售範圍，納入台電自建離岸一期風電。

由於風電加入銷售陣容，台電指出，考量風、光綠電的發電特性，並針對不同用戶的用電時段差異，再搭配不同年期，設計出2種主商品、各6款組合，內含風電及光電混合標售，台電會保留彈性，視實際轉供情形調整。

台電說明，第1種主商品為「日間型」，主要鎖定約從上午7時營業至下午5時的用戶，並以日間豐沛的太陽光電進行媒合匹配。第2種主要商品為「全日型」，主要鎖定營業至夜間或採3班制全日營業的用戶，白天用光電，其他時段則用風電。用戶投標競價，僅能在2種主商品中擇一。

台電指出，這2種主商品皆有「1萬度」、「10萬度」、「20萬度」，分別搭配「1年期」、「5年期」的組合款式，用戶可依自身需求擇定1款商品出價競標。

由於冬季除了日間光電，風電也相當充沛穩定，針對冬季使用較多電力的用戶，台電設計冬日加購商品。用戶投標主要商品時可選擇加購，得標後各年度10至12月期間，台電會依據其得標主商品的購電量，額外再賣2成綠電給用戶。

台電舉例，若用戶得標10萬度5年期商品，便可加購冬日綠電2萬度5年期。加購商品針對主商品得標者優惠促銷，不能單獨購買，並採固定單價銷售，用戶投標時無需另外出價。

為貼近用戶需求，台電也設計彈性購買機制，今年推出新制「月定額制」，開放用戶得標後跟台電簽約時，可依需求自行訂定每月轉供度數上限，亦可約定採取去年銷售小額綠電的原方案「年定額制」，即設定全年購電總額，不設定每月度數，如提前用罄當年度即履約完畢。

此外，部分用戶轄下有分支機構，依各機構規模自行採購小額綠電不符效益，台電表示，今年也開放總公司代表投標，得標後可將分支機構的電號清單提供給台電，經資格審查後，便可將所購綠電分配給轄下分支機構使用。

台電表示，此次競標延續去年做法，1個電號僅開放投標1種主要商品，可在選定的主要商品中針對6款商品組合進行排序、投標出價；但考量去年已購買台電小額綠電的用戶中，多數用戶所購綠電於今年中即轉供完畢，並反映想再度參與今年競標，因此開放用戶回購。

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至於開放投標時間，台電表示，這次延長為3週，將於經濟部標準局國家再生能源憑證中心綠電媒合平台公開標售，明天上午9時上架開賣，投標截止日為12月3日中午12時，決標結果將於12月4日下午5時由憑證中心通知。

台電強調，這次小額綠電底價依據各案場適用的再生能源躉購費率及相關規費，並綜合參考目前綠電市場行情後訂定，在綠電交易平台標售，價高者得標，由市場機制決定最終價格。（編輯：林家嫻）1131112