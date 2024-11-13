打擊詐騙 數發部：平台廣告實名制明年元旦上路

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（中央社記者蘇思云台北13日電）外界關注數位平台廣告實名制的上路時程，數發部長黃彥男今天表示，業者都在調整系統中，平台的廣告實名制明年元旦起上路，規劃分階段進行，先從高風險廣告客戶開始進行廣告實名制，預期明年詐騙財損金額應會明顯下降。

立法院交通委員會今天邀黃彥男列席，並進行數發部數位產業署與資安署預算詢答。詐欺犯罪危害防制條例（防詐條例）施行後，數發部陸續預告子法，公告納管Google、LINE、Meta與TikTok等網路廣告平台，要求網路廣告平台若被通知有刊登詐騙廣告，應24小時內下架處理，並要求平台落實「廣告實名制」。

民進黨立委何欣純關注，公股銀已經陸續宣布，針對沒實名制數位廣告平台不下任何廣告，但目前平台都還沒廣告實名制，關注廣告實名制何時上路、是否可以全面落實，也擔心是否可能影響台灣數位行銷產業。民進黨立委蔡其昌則認為數發部要更積極，掌握打詐主導權。

黃彥男表示，先前跟兆豐金高層開會，業者雖然不在沒實名制的平台下廣告，但是年度廣告費用相同、也會投放在其他平台，對數位行銷產業不會有不利影響。數發部打詐子法正式公告應該會稍微提前到11月底，先前跟平台業者溝通時，業者都答應會配合相關規範，也積極調整內部系統中。

黃彥男指出，平台業者的廣告實名制從明年元旦開始上路，可能分階段進行，先從高風險廣告客戶開始進行廣告實名制，例如，先從公眾人物的廣告、投放大量廣告者開始進行實名制。

國民黨立委黃健豪關注打詐預算規劃，國民黨立委魯明哲也關切數發部推動網路詐騙通報查詢網以及相關計畫，今年使用經費新台幣1350萬元、明年約5800萬元，詐騙案財損仍在增加，質疑打詐是否沒成效。

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黃彥男進一步說明，網路詐騙通報查詢網明年經費約5800萬元，包括整個系統維運與開發，像是導入AI技術與系統精進，加上伺服器與維運等。目前網路詐騙通報查詢網APP第一階段封測有2000多人下載使用，查詢網目前停止下載但民眾仍可以通報，累計到11月8日止，已經通報疑似詐騙廣告4.8萬件。

至於詐騙財損金額未來是否可能減少，黃彥男指出，詐騙集團常常透過3到6個月的時間來接觸、誘騙受害者，因此從源頭到反映到財損金額下降需要一點時間，在各部會聯合打詐下，明年應可以看到詐騙財損金額明顯下降。（編輯：張均懋）1131113