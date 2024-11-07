兆豐銀行暫停投放非實名制社群平台廣告 打擊金融詐騙

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（中央社記者張璦台北7日電）兆豐銀行今天宣布，為避免民眾受不當訊息誤導而遭金融詐騙，即日起至民國114年12月31日止，暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動，以及暫停贊助非實名制登錄社群的網紅等從事廣告及業務宣導。

兆豐銀表示，近年來金融詐騙案件層出不窮，社會大眾因而蒙受生命財產損失案例時有所聞，檢討這類案件多與非實名制登錄的社群媒體相關，或是直接在網站、平台上，成立美其名為金融商品行銷據點，或是間接成立股友會交流投資心得，而遂行詐騙之實。

兆豐銀指出，此類網站、平台、群組多採非實名制登錄，致使其傳播的訊息真假難辨又求證無門。

兆豐銀表示，有鑑於此，為避免客戶及社會大眾受不當訊息所誤導，並為確保商譽不受這類不當資訊所影響，決定自即日起至114年12月31日止，採行3大措施。

兆豐銀指出，首先是暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號，投放任何廣告及業務行銷活動；其次，暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台的直播主、版主、網紅、主持人，以及其他成員從事任何廣告及業務宣導活動。

第3，只有在兆豐銀官方網址、帳號、平台所揭露的訊息及業務相關活動是真實無誤，其他任何與兆豐銀有關資訊，呼籲社會大眾明辨真偽，以免上當受騙。

兆豐銀表示，為維護合法金融業者的聲譽及避免不知情社會大眾遭受金融詐騙，上述作為是無奈之舉，盼社會大眾諒解並支持。

另外，土地銀行也宣布跟進，至於其他公股銀行態度上傾向跟進，但目前尚在評估細部作法中，比如是否全面針對非實名制社群平台，或是只限對有多次違規不良紀錄者採取抵制措施。（編輯：林興盟）1131107