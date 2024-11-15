本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強棒球賽台日大戰阪神強投先發 才木浩人：用表現讓台灣球迷安靜
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股本週回檔811點 上市公司總市值減2.5兆元

2024/11/15 18:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北15日電）受美國費城半導體指數走弱影響，台股本週下跌811.12點或3.44%，集中市場指數今天收在22742.77點。根據證交所統計，上市公司總市值降至新台幣72兆8501億元，比上週大減2兆5604億元。

產業別指數方面，本週橡膠類指數上漲2.58%最強勢，跌幅最大則是其他類指數下跌7.90%。未含金融類指數下跌765.49點，跌幅約3.71%；未含電子類指數下跌403.80點，跌幅約2.02%；未含金融電子類指數下跌382.65點，跌幅約2.50%。

本週全體上市股票成交金額為1兆8471億元，股票成交量週轉率2.35%，以產業別來看，成交金額前3名為半導體類4940.82億元，占全體上市股票交易金額比重26.75%；電腦及週邊設備類3770.67億元，占比20.41%；其他電子類1939.49億元，占比10.50%。

累計今年初開盤迄今共210個交易日，集中市場總成交金額為88兆2126億元，市場日平均成交金額為4200.60億元，股票成交量週轉率112.18%，股票日平均成交量週轉率0.53%。（編輯：楊蘭軒）1131115

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三大法人賣超台股85.44億元
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：