台股本週回檔811點 上市公司總市值減2.5兆元

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（中央社記者曾仁凱台北15日電）受美國費城半導體指數走弱影響，台股本週下跌811.12點或3.44%，集中市場指數今天收在22742.77點。根據證交所統計，上市公司總市值降至新台幣72兆8501億元，比上週大減2兆5604億元。

產業別指數方面，本週橡膠類指數上漲2.58%最強勢，跌幅最大則是其他類指數下跌7.90%。未含金融類指數下跌765.49點，跌幅約3.71%；未含電子類指數下跌403.80點，跌幅約2.02%；未含金融電子類指數下跌382.65點，跌幅約2.50%。

本週全體上市股票成交金額為1兆8471億元，股票成交量週轉率2.35%，以產業別來看，成交金額前3名為半導體類4940.82億元，占全體上市股票交易金額比重26.75%；電腦及週邊設備類3770.67億元，占比20.41%；其他電子類1939.49億元，占比10.50%。

累計今年初開盤迄今共210個交易日，集中市場總成交金額為88兆2126億元，市場日平均成交金額為4200.60億元，股票成交量週轉率112.18%，股票日平均成交量週轉率0.53%。（編輯：楊蘭軒）1131115