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零售通路重兵部署甜點 甜蜜商機開戰

2024/11/17 10:45（11/17 11:11 更新）
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食品龍頭統一集團持續布局甜點商機，旗下「蛋糕屋」品牌，每年業績穩定成長，其中最長青的杯子蛋糕，暌違10年於近日推出新口味。（統一提供）中央社記者何秀玲傳真 113年11月17日
食品龍頭統一集團持續布局甜點商機，旗下「蛋糕屋」品牌，每年業績穩定成長，其中最長青的杯子蛋糕，暌違10年於近日推出新口味。（統一提供）中央社記者何秀玲傳真 113年11月17日
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（中央社記者何秀玲台北17日電）結合咖啡和甜點專賣店不斷興起，零售通路重兵部署甜點，搶攻百億「甜蜜」商機。全聯推自有甜點品牌，讓甜點成為全聯成長最快速小金雞；超商雙雄全家與統一超去年起陸續推甜點品牌，食品龍頭統一蛋糕品牌也出手搶商機，甜蜜商機宣告開戰。

除了超商之外，超市龍頭全聯早在2016年發展甜點品牌「We Sweet」，2017年與知名巧克力品牌聯名後一戰成名，之後不定時推出聯名款，讓甜點從一開始年營收新台幣8億元，到去年業績30億元。

全聯主管向中央社記者表示，「甜點變化很快，可說是『快時尚』。」全聯甜點當年就是與知名巧克力品牌聯名後創造話題，銷售最好的店都在學區；學生為了話題商品，特別去賣場排隊，因此打開知名度，「以前民眾去賣場買生鮮，現在會特別到甜點櫃上，看有沒有新的主題活動」。

全聯表示，熱賣第一名為蛋糕類，其次為捲類，第3名為千層類，今年We Sweet業績有望突破去年表現。

此外，全聯主管指出，現在大家都關心ESG永續話題，全聯現在開始推「可可追溯計畫」，除了幫助農民每年增加收入改善生活，也兼顧可可品質，去年開始擴大至所有全聯的巧克力品項。

台灣人對於甜點接受度愈來愈高，看好下午茶療癒商機，超商雙雄全家與統一超從去年起陸續推出甜點品牌。

全家是目前唯一擁有自營甜點專業產線的便利商店，2023年推出甜點品牌「minimore」，透過精進定番（架上基本款）商品、日本技術與創新聯名口味等策略，帶動去年甜點業績爆發性成長超過5成，成為除了義大利麵之外快速成長的鮮食。

全家表示，最暢銷甜點為「脆皮泡芙」系列商品，曾創下7秒賣一顆的紀錄；全家觀察日本甜點市場流行趨勢，研發多樣化甜點型態，近期以日本布丁系列甜點再造話題，上市兩週即賣出35萬份。

全家指出，消費者習慣於下午時段購買咖啡與甜點，長期推出咖啡搭甜點優惠，帶動咖啡與甜點的併買效益，也推升咖啡與甜點銷售業績。

統一超表示，2023年起於全台部分門市推出冷藏「甜點專櫃」，主打小份量個人化甜點，發現民眾喜歡在正餐後買甜點，尤其在文教區、醫院等商圈，午晚餐時段銷售量更比一般商圈多出7成。

今年5月起推出自有甜點品牌「LADEARS」，看好聯名商品有加乘效果，帶動商品聲量、銷售翻倍，近期則與日本名店聯名推新品，有望持續推升業績。

有不願具名的烘焙業者指出，超商推出甜點行之有年，不過近年來大家更有品牌化的意識，「不同包裝，不同商品在貨架上很凌亂，一旦品牌化，會讓貨架更吸睛。」

另外，一方面現代人工作壓力大，甜點帶來小確幸，很多人習慣在下午茶吃小蛋糕，稍作休息，附帶咖啡或茶，也讓超商能有商品併買效益，也是超商這兩年才開始品牌化的原因。

零售通路把甜點視為銷售帶路雞，食品龍頭統一集團也持續布局甜點商機，旗下「蛋糕屋」品牌，每年業績穩定成長，其中最長青的杯子蛋糕，暌違10年於近日推出巧克力新口味。

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統一向中央社記者表示，杯子蛋糕可說熱銷至少30年，採取多入裝，可分時段食用，是許多媽媽會讓小孩吃的晚餐前甜點，或是在下午茶食用，因此每2秒可賣出一顆，據了解，杯子蛋糕業績穩定，近年都有10%成長。

至於為什麼睽違多年才推新口味，統一表示，主要希望拓展年輕客群，原本的原味口味則可鞏固小孩和家庭客：另一個蛋糕屋的「蒸果子」則主打的是銀髮族友善商品，統一透露，去年蛋荒曾暫停生產一段時間，還被客人客訴，受歡迎程度可見一斑。（編輯：蘇志宗）1131117

全聯表示，自有甜點品牌We Sweet熱賣前3名中，第3名為千層類，We Sweet去年業績30億元。今年業績有望突破去年表現。（全聯提供）中央社記者何秀玲傳真 113年11月17日
全聯表示，自有甜點品牌We Sweet熱賣前3名中，第3名為千層類，We Sweet去年業績30億元。今年業績有望突破去年表現。（全聯提供）中央社記者何秀玲傳真 113年11月17日
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