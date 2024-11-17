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搶700億元白金商機 統一、全聯搶當烘焙王

2024/11/17 10:23（11/17 11:11 更新）
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統一集團日前舉辦全台規模最大的兩年一度烘焙競賽「2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽台灣選拔」。中央社記者何秀玲攝 113年11月17日
統一集團日前舉辦全台規模最大的兩年一度烘焙競賽「2024 UniBread烘焙王麵包大賽暨MONDIAL DU PAIN世界麵包大賽台灣選拔」。中央社記者何秀玲攝 113年11月17日
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（中央社記者何秀玲台北17日電）據業界估，台灣烘焙市場年營收約新台幣700多億元，統一與全聯在機製袋裝麵包和現烤麵包互別苗頭，搶當烘焙王。機製袋裝麵包以統一為龍頭，營收逾60億元以上，今年持續將烘焙事業上中下游整合，採一條龍經營，朝烘焙年營收百億元目標邁進。

全聯看準烘焙市場的高成長性，去年現烤麵包品牌「阪急麵包」業績已衝上12億元，日賣30萬顆麵包，躍升全台最大連鎖現烤麵包通路，今年業績目標更要成長20%。

統一集團以麵粉廠起家，董事長羅智先看好烘焙業是下一個精彩的產業，積極強攻烘焙市場大餅，從上游供應烘焙油脂的統清與統一麵粉事業部，到中間的統一麵包是國內最大機製袋裝麵包供應商，下游有烘焙麵包零售通路，一手全包烘焙供應鏈，目前烘焙年營收超過60億元，目標烘焙業績年營收衝上百億元，坐穩國內烘焙龍頭寶座。

統一旗下機製袋裝麵包品牌若不計入蛋糕，有統一麵包、吐司品牌晨光、主打小包裝的新感覺、貝果品牌Amelie's Bagel、歐式麵包品牌貝洛邦，其中統一麵包更年銷1億個，整體烘焙業業績每年皆有成長。

統一企業向中央社記者表示，最熱賣有4款商品，且歷久不衰，那就是菠蘿、奶酥、克林姆與蔥花麵包。

另外，家戶人口減少及外食需求的趨勢明顯，包裝麵包、土司也成為許多消費者輕食正餐選項，主打口袋型小包裝的新感覺，近年成為業績不斷成長的烘焙品牌。

統一觀察近幾年烘焙趨勢，以具營養健康概念為顯學，膳食纖維更是近年烘焙的新素材；統一15日舉辦兩年一次的烘焙王麵包大賽，並首度舉辦多日的賽後國際講習會，統一表示，今年麵包大賽即指定參賽者做高纖麵包。

全聯總經理蔡篤昌今年曾表示，麵包是全聯的帶路雞，2016年與日本H20 RETAILING株式會社旗下的「阪急BAKERY」技術合作，引進獨家授權的冷凍麵團，在台製作現烤麵包提供給全聯門市；2019年與日本H2O RETAILING株式會社合資成立全聯阪急麵包公司，在台設立冷凍麵團廠，向下延伸麵包烤焙廠，大力搶攻現烤麵包商機。

去年阪急麵包創造12億元營收，業績持續成長，今年主打日本麵包職人監製，將突破去年表現，也讓全聯躍升全台最大連鎖現烤麵包通路。

全聯主管接受中央社記者採訪時表示，阪急麵包從工廠現烤後直送到店，為了維持麵包鮮度和口感，一天就需報廢，是全聯效期最短的烘焙產品。

「連鎖通路做現烤麵包並不容易，尤其效期只有一天，所以配送能力更顯重要」，全聯主管表示，除了現有的麵包烤焙廠之外，目前全聯在北中南都有代烤廠，加上物流配送能力，也使麵包架上空窗期降低。

全聯主管指出，根據2023年糕餅協會分析，台灣民眾一週有2.85天都選擇麵包為正餐，甚至高過中式早餐，也會在早餐與下午茶食用，都是帶動現烤麵包業績成長的動能。

另外，疫情期間也助長全聯現烤麵包的業績；疫情後全聯開始讓阪急麵包推出多元價格帶和不同口味，都帶動相關業績向上。其中，賣最好的4大天王為丹麥系列、原味奶油餐包、火腿起司可頌與奶油手撕包。

除了統一和全聯搶攻烘焙白金商機，超商也持續在烘焙下功夫。統一超表示，7-11在門市販售及開發多元烘焙商品，培養出穩定購買麵包的客群，近期以「跨界聯名」及健康意識抬頭興起的「歐式麵包」2大結構，最受消費者喜愛，已帶動相關類別銷售，較去年同期呈現雙位數成長。

統一超表示，7-11現有烘焙商品涵蓋包裝麵包、冷藏名店及日本進口甜點、三明治、熱壓土司、聖娜複合店及多拿滋複合店等，品項數超過百種，並針對辦公型、幹道型等合適的商圈導入，搶攻白金商機。

不讓統一超專美於前，全家便利商店在烘焙領域也不斷優化轉型，以麵包專廠、烘焙品牌、綠色飲食3大策略，整合烘焙產業鏈，品類包含麵包、蛋糕土司、冷藏甜點等商品，業績連年成長，去年已突破40億元。

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全家表示，2016年投資成立專用麵包廠福比，以新品開發速度見長，一年研發推出超過50個新品，共有土司、麵包、鬆餅、夾心土司4大產線，是烘焙品類業績不斷突破的重要推手，福比二廠更將於2025年稼動生產。

全家並打造自有烘焙品牌匠土司、極鬆餅、滿餡麵包等，今年看好健康議題夯，創通路之先，將匠土司部分商品導入「全穀標章」，助攻消費者的綠色飲食，也帶動相關業績成長。（編輯：張良知）1131117

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